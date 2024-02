Strata nemeckej cestovnej kancelárie TUI sa v 1. štvrťroku znížila

Hannover 13. februára (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI Group v utorok oznámila, že v 1. štvrťroku finančného roka 2023/24 znížila svoje straty, keďže jej tržby vzrástli vďaka silnejšiemu dopytu a vyšším cenám. A zároveň potvrdila svoje celoročné ciele. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Čistá strata najväčšej cestovnej kancelárie na svete sa za tri mesiace do konca decembra 2023 znížila na 83,5 milióna eur alebo 24 centov na akciu z 231,8 milióna eur alebo 89 centov/akciu v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Spoločnosť však vykázala vo svojom 1. štvrťroku zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) na úrovni 200.000 eur po strate 185,7 milióna eur.



A jej zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol na 208 miliónov eur z 58 miliónov eur pred rokom.



Tržby TUI sa medziročne zvýšili na 4,3 miliardy eur z 3,75 miliardy eur.



Pri pohľade do budúcnosti za celý rok do konca septembra 2024 skupina očakáva nárast EBIT o minimálne 25 % a tržieb minimálne o 10 %.



"Ochota ľudí cestovať je stále vysoká, napriek trhovému prostrediu, ktoré zostáva náročné," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Sebastian Ebel.



Zimné mesiace sú zvyčajne pre cestovné kancelárie najslabšie.