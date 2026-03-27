Strata nemeckých železníc Deutsche Bahn sa vlani prehĺbila
Strata v segmente diaľkovej prepravy je zapríčinená pretrvávajúcimi problémami s infraštruktúrou.
Autor TASR
Berlín 27. marca (TASR) - Nemecký železničný prepravca Deutsche Bahn za minulý rok vykázal stratu v objeme 2,3 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa jeho strata prehĺbila o približne 500 miliónov eur. Štátny železničný dopravca v piatok uviedol, že hlavným dôvodom straty boli odpisy v sume 1,4 miliardy eur v jej dcérskej spoločnosti DB Fernverkehr, ktorá podniká v oblasti diaľkovej dopravy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Strata v segmente diaľkovej prepravy je zapríčinená pretrvávajúcimi problémami s infraštruktúrou. Stav nemeckej železničnej siete sa totiž zlepšuje len pomaly. Okrem toho skupina Deutsche Bahn v minulom roku predala svoju dobre fungujúcu logistickú dcérsku firmu DB Schenker. To znamená, že teraz jej chýba dôležitý motor ziskovosti.
Výnosy z predaja DB Schenker smerovali takmer výlučne na zníženie vysokého dlhu Deutsche Bahn, ktorý sa podľa spoločnosti v minulom roku znížil o takmer 12 miliárd eur na úroveň 20,7 miliardy eur.
Napriek vysokým stratám sa však črtá obrat, uviedla generálna riaditeľka Deutsche Bahn Evelyn Pallaová. Skupina oznámila, že v roku 2025 dosiahla zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 297 miliónov eur, čím sa v oblasti prevádzkových výsledkov prvýkrát po rokoch vrátila do čiernych čísel. Tržby dopravcu vlani tiež vzrástli, a to o približne 3 % na 27 miliárd eur.
Pokiaľ ide o tržby a prevádzkové výsledky, Deutsche Bahn urobila v minulom roku dôležitý krok vpred, povedala Pallaová, ale dodala, že ešte nenastal čas na oslavu. „Náš cieľ dosiahneme, až keď opäť vygenerujeme udržateľné celoročné zisky a budeme môcť financovať investície z vlastných zdrojov,“ dodala.
Strata v segmente diaľkovej prepravy je zapríčinená pretrvávajúcimi problémami s infraštruktúrou. Stav nemeckej železničnej siete sa totiž zlepšuje len pomaly. Okrem toho skupina Deutsche Bahn v minulom roku predala svoju dobre fungujúcu logistickú dcérsku firmu DB Schenker. To znamená, že teraz jej chýba dôležitý motor ziskovosti.
Výnosy z predaja DB Schenker smerovali takmer výlučne na zníženie vysokého dlhu Deutsche Bahn, ktorý sa podľa spoločnosti v minulom roku znížil o takmer 12 miliárd eur na úroveň 20,7 miliardy eur.
Napriek vysokým stratám sa však črtá obrat, uviedla generálna riaditeľka Deutsche Bahn Evelyn Pallaová. Skupina oznámila, že v roku 2025 dosiahla zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 297 miliónov eur, čím sa v oblasti prevádzkových výsledkov prvýkrát po rokoch vrátila do čiernych čísel. Tržby dopravcu vlani tiež vzrástli, a to o približne 3 % na 27 miliárd eur.
Pokiaľ ide o tržby a prevádzkové výsledky, Deutsche Bahn urobila v minulom roku dôležitý krok vpred, povedala Pallaová, ale dodala, že ešte nenastal čas na oslavu. „Náš cieľ dosiahneme, až keď opäť vygenerujeme udržateľné celoročné zisky a budeme môcť financovať investície z vlastných zdrojov,“ dodala.