Strata Siemens Energy sa v 2. štvrťroku 2022/2023 prehĺbila

Mníchov 15. mája (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Siemens Energy, ktorý dodáva zariadenia a služby pre energetický sektor, vykázal za 2. štvrťrok 2022/2023 čistú stratu, a to väčšiu ako pred rokom. Dôvodom sú pokračujúce problémy s dodávateľským reťazcom, ako aj problémy so španielskym výrobcom veterných turbín Siemens Gamesa. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Čistá strata Siemens Energy za tri mesiace do konca marca 2023 vzrástla na 204 miliónov eur z minuloročných 161 miliónov eur, k čomu prispela najmä španielska dcérska firma Siemens Gamesa.



Po očistení od mimoriadnych položiek však dosiahol koncern Siemens Energy upravený zisk 41 miliónov eur po strate 49 miliónov eur pred rokom.



Stratu Siemens Gamesa totiž viac ako vykompenzoval silný výkon vo všetkých ostatných segmentoch na čele s plynárenskými službami.



Tržby spoločnosti na porovnateľnom základe vzrástli o 23,8 % na 8 miliárd eur.



Siemens Energy upravil svoj výhľad na fiškálny rok, ktorý sa končí 30. septembra 2023, a očakáva rast porovnateľných rast tržieb o 10 % až 12 % namiesto predchádzajúcich 3 % až 7 %.



Predpokladá tiež ročnú čistú stratu celej skupiny, ktorá presiahne 712 miliónov eur v predchádzajúcom roku pre zlé výsledky Siemens Gamesa.



Vojna na Ukrajine pripravila Siemens Energy o jedného z najväčších klientov, ruský plynárenský monopol Gazprom. Nemecká spoločnosť bola hlavným dodávateľom pre plynovody Nord Stream 1 a 2. Tie už koncernu pravdepodobne neprinesú žiadne príjmy.