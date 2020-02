Strata škandinávskych aerolínií SAS za 1. kvartál výrazne vzrástla

Štokholm 26. februára (TASR) - Škandinávska letecká spoločnosť SAS zaznamenala za 1. kvartál súčasného obchodného roka ďalšiu stratu, ktorá sa v porovnaní s rovnakým obdobím spred roka výrazne zvýšila. Ako dôvod uviedla spoločnosť kurzové vplyvy, vyššie náklady aj zmenu účtovných štandardov.



Aerolínie oznámili za 1. štvrťrok 2019/2020, čo predstavuje obdobie od novembra do konca januára, čistú stratu 861 miliónov švédskych korún (81,47 milióna eur). Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla strata firmy 469 miliónov SEK. V tejto súvislosti spoločnosť informovala, že náklady jej vzrástli zhruba o 4 %.



Tržby sa však mierne zvýšili. Dosiahli 9,7 miliardy SEK, čo medziročne znamená rast približne o 3 %.



Za sledované obdobie aerolínie prepravili 6,2 milióna cestujúcich. V porovnaní s 1. kvartálom roka 2018/2019 to predstavuje rast o 1,5 %. Epidémia nového koronavírusu výsledky SAS za 1. kvartál ešte neovplyvnila, iná bude situácia za 2. štvrťrok.



Ako informovali agentúry DPA a AFP, spoločnosť do konca marca zrušila lety do Pekingu a Šanghaja a očakáva, že zrušenie letov do kontinentálnej Číny za mesiace február a marec jej tržby zníži zhruba o 200 miliónov SEK. Celoročné výsledky by však vírus mimoriadne ovplyvniť nemal, avšak pod podmienkou, že rušenie letov bude obmedzené na zimnú sezónu.



(1 EUR = 10,5688 SEK)