Strata spoločnosti EasyJet v 1. polroku klesla

Londýn 16. mája (TASR) - Britská letecká spoločnosť EasyJet vo štvrtok oznámila, že jej strata v 1. polroku finančného roka 2023/24 klesla a tržby vzrástli. Počas kľúčovej letnej sezóny očakávajú aerolínie rast príjmov. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Celková strata nízkonákladovej leteckej spoločnosti pred zdanením za šesť mesiacov do konca marca 2024 klesla na 350 miliónov libier (407,73 milióna eur) zo 411 miliónov GBP v rovnakom období predchádzajúceho finančného roka.



Tržby aerolínií v 1. polroku vzrástli o 22 % na 3,27 miliardy GBP z 2,69 miliardy GBP pred rokom. Prispelo k tomu najmä zvýšenie letovej kapacity, cien a doplnkových produktov. Tržby na sedadlo vzrástli o 5 % na 69,87 GBP.



EasyJet za šesť mesiacov prepravila 36,7 milióna pasažierov, čo je o 11 % viac, ako pred rokom, keďže dopyt neustále stúpa.



Pri pohľade do budúcnosti, na celý finančný rok do konca septembra 2024, spoločnosť očakáva pozitívne výsledky. Uviedla pritom, že je na dobrej ceste k dosiahnutiu ambiciózneho strednodobého cieľa, ktorým je zisk pred zdanením vo výške 1 miliardy GBP.



Aerolínie EasyJet vo štvrtok zároveň oznámili, že generálny riaditeľ Johan Lundgren odstúpi z funkcie začiatkom roka 2025 po siedmich rokoch na tomto poste a nahradí ho Kenton Jarvis.



(1 EUR = 0,8584 GBP)