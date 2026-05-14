Strata telekomunikačnej firmy Telefónica sa v prvom kvartáli zmenšila
Autor TASR
Madrid 14. mája (TASR) - Španielsky telekomunikačný gigant Telefónica vo štvrtok oznámil, že jeho strata sa v prvom štvrťroku znížila a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil. Mierne sa posilnili aj tržby spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Čistá strata pripadajúca na akcionárov materskej spoločnosti v prvom kvartáli klesla na 411 miliónov eur z úrovne 1,3 miliardy eur, na ktorej bola v rovnakom období minulého roka. Základná strata na akciu sa zmenšila na 0,09 eura zo sumy 0,24 eura.
Čistý zisk firmy Telefónica z pokračujúcich činností medziročne klesol o 21,5 % na 386 miliónov eur. Zisk z pokračujúcich činností na akciu sa oslabil o 36,8 % na 0,05 eura. Upravený zisk EBITDA oproti prvému štvrťroku vlaňajška však vzrástol o 1,3 % na 2,84 miliardy eur. V prvom štvrťroku spoločnosť Telefónica dosiahla tržby v objeme 8,127 miliardy eur, čo bol medziročný rast o 0,4 %. Pri konštantných výmenných kurzoch sa tržby posilnili o 0,8 %.
Za celý tento rok spoločnosť Telefónica naďalej predpokladá medziročný rast tržieb aj upraveného zisku EBITDA o 1,5 až 2,5 %.
