Strata TUI Group v 2. štvrťroku klesla

Hannover 11. mája (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI Group v 2. štvrťroku svojho finančného roka 2021/2022 znížila svoju stratu. A očakáva, že sa za celý rok do konca septembra 2022 vráti k zisku vďaka silným rezerváciám, keďže krajiny rušia cestovné obmedzenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu.



Základná strata TUI pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa za tri mesiace do konca marca 2022 znížila na 330 miliónov eur zo 633 miliónov eur v rovnakom období minulého roka.



Tržby TUI v 2. štvrťroku vzrástli na 2,13 miliardy eur z vlaňajších 248,1 milióna eur. Počet zákazníkov TUI sa medziročne zvýšil takmer desaťnásobne na 1,9 milióna, keďže ľudia začali cestovať po uvoľnení obmedzení.



"Silné veľkonočné výsledky boli prvým ukazovateľom. Vysoký dopyt po cestovaní a dobré výsledky potvrdzujú naše predpovede. Rok 2022 bude dobrým rokom so silným cestovateľským letom," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Fritz Joussen. Očakáva, že kapacita TUI tento rok takmer dosiahne predkrízovú úroveň z roku 2019.



Nové rezervácie na leto za uplynulých šesť týždňov boli nad úrovňou z roku 2019. V rámci celej skupiny sú rezervované objemy momentálne na úrovni 84 % leta 2019. TUI potvrdila svoje očakávanie, že v lete 2022 takmer dosiahne úroveň rezervácií z leta 2019.