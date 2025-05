Strata TUI vzrástla, spoločnosť však prekonala očakávania

Hannover 14. mája (TASR) - Nemecká cestovná kancelária TUI oznámila za 2. kvartál súčasného obchodného roka vyššiu čistú aj prevádzkovú stratu, na druhej strane, výsledky v oblasti prevádzkovej straty boli lepšie, než sa čakalo. Uviedli to agentúry DPA a Reuters a portál RTTNews.



Najväčšia cestovná kancelária v Európe oznámila za 2. štvrťrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od januára do konca marca, čistú stratu 306,1 milióna eur. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka strata dosiahla 294,2 milióna eur.



Strata pred úrokmi a daňami dosiahla 217 miliónov eur oproti strate 195 miliónov eur pred rokom. Po úprave o jednorazové položky predstavovala strata pred úrokmi a daňami 206,8 milióna eur, zatiaľ čo pred rokom to bolo 188,7 milióna eur. Na druhej strane, v tomto ukazovateli, ktorý analytici pozorne sledujú, spoločnosť prekonala očakávania. Analytici počítali s rastom straty na 224 miliónov eur.



Tržby však vykázali mierny rast. Dosiahli 3,71 miliardy eur, zatiaľ čo v 2. kvartáli obchodného roka 2023/2024 predstavovali 3,65 miliardy eur. Spoločnosť zároveň potvrdila svoj pôvodný odhad vývoja tržieb na tento rok. Aj naďalej očakáva, že oproti roku 2023/2024, keď dosiahli 23,17 miliardy eur, sa zvýšia o 5 až 10 %. Veľa si sľubuje od letnej sezóny, aj keď upozorňuje, že tento rok bude náročný.



„Vzhľadom na ekonomické podmienky bude rok 2025 náročný. Európa potrebuje nový impulz. Musíme sa vrátiť k hospodárskemu rastu,“ uviedol generálny riaditeľ TUI Sebastian Ebel. „Viac investícií, viac slobody, menej regulácií a byrokracie. To podporí ekonomiku aj náladu spotrebiteľov,“ dodal šéf TUI.