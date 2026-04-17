Strata výrobcu elektromobilov Polestar vo štvrtom kvartáli klesla
Polestar agresívne redukuje náklady znižovaním počtu zamestnancov, optimalizáciou výrobných procesov a prepracovaním dodávateľských reťazcov.
Autor TASR
Štokholm 17. apríla (TASR) - Švédsky výrobca elektrických áut Polestar v záverečnom kvartáli minulého roka dosiahol prudký rast tržieb a zredukoval svoju stratu. Automobilka totiž zvýšila produkciu a znížila náklady. Firma v piatok uviedla, že jej tržby za tri mesiace do záveru decembra medziročne vzrástli o 54 % na 887 miliónov USD (752,84 milióna eur). Čistá strata spoločnosti klesla na 799 miliónov USD z úrovne 1,18 miliardy USD, na ktorej bola v rovnakom kvartáli predchádzajúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Polestar sa v uplynulom roku zameral na európsky trh, na ktorom bol dopyt po jeho vozidlách silný. Výkon na ostatných hlavných trhoch vrátane USA bol slabý. Spoločnosť očakáva, že trhové podmienky sa vzhľadom na „terajší geopolitický vývoj“ zhoršia, povedal jej generálny riaditeľ Michael Lohscheller.
Polestar agresívne redukuje náklady znižovaním počtu zamestnancov, optimalizáciou výrobných procesov a prepracovaním dodávateľských reťazcov. Na konci roka 2025 firma mala 1686 zamestnancov, pričom v závere predošlého roka ich bolo 2547.
(1 EUR = 1,1782 USD)
