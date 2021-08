Strata výrobcu traktorov Zetor vlani pre pandémiu vzrástla

Praha 25. augusta (TASR) - Dôsledkom koronavírusovej krízy sa nevyhol ani český výrobca traktorov Zetor. Celková strata firmy sa v minulom roku takmer zdvojnásobila na 217 miliónov Kč (8,5 milióna eur). V roku 2019 predstavovala 111,6 milióna Kč. Tržby klesli o 106 miliónov na 1,86 miliardy Kč. Vyplýva to z výročnej správy spoločnosti, ktorú zverejnil server E15.cz.



"Epidemiologické opatrenia negatívne ovplyvnili obchod s agrotechnikou. Dôsledky sú evidentné nielen za rok 2020, ale pravdepodobne zasiahnu aj do budúcich rokov," uviedla firma vo výročnej správe. "Výšku účtovnej straty do veľkej miery ovplyvnila svetová pandémia, v dôsledku ktorej dochádzalo k častým prerušeniam dodávok súčiastok z krajín výrazne zasiahnutých chorobou COVID-19 a k narušeniu plynulosti výroby a poklesu zákaziek," dodala firma.



Zetor pripomína, že stratu vykázal v rokoch 2018 až 2020 po ôsmich rokoch nepretržitých ziskov. Stratovú trajektóriu z rokov 2018 a 2019 však vlani výrazne umocnila pandémia.



Dlhodobo klesá aj objem výroby. Ešte v roku 2014 predal Zetor 4178 traktorov, o tri roky neskôr to bolo 2786. Vlani do distribučnej siete dodal 1788 traktorov.



(1 EUR = 25,531 CZK)