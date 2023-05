Strata Warner Bros. Discovery bola v 1. kvartáli vyššia, než sa čakalo

New York 5. mája (TASR) - Americký mediálny koncern Warner Bros. Discovery (WBD) zaznamenal v 1. kvartáli zmiešané výsledky. Jeho streamingová divízia sa síce dostala prvýkrát do zisku, ale celková strata bola podstatne vyššia, než sa očakávalo. Akcie WBD sa v predburzovom obchodovaní výrazne oslabili.



Koncern zaznamenal za tri mesiace od januára do marca čistú stratu 1,07 miliardy USD (966,23 milióna eur) po strate 299 miliónov USD za v rovnakom období pred rokom (na proforma kombinovanej báze). Strata na akciu dosiahla 44 centov, pričom analytici počítali so stratou len 5 centov. Strata v poslednom kvartáli 2022 predstavovala 2,1 miliardy USD a v 3. štvrťroku 2,3 miliardy USD.



Tržby dosiahli 10,7 miliardy USD, čo bolo v súlade s prognózami analytikov. DTC segment (Direct-to-Consumer, ktorý zahŕňa napríklad HBO a Discovery+) zvýšila počet predplatiteľov o 1,6 milióna na 97,6 milióna, pričom analytici prognózovali len +911.000. Segment prekvapivo zaznamenal zisk 50 miliónov USD, čo v medziročnom porovnaní znamená zlepšenie o 704 miliónov USD.



Free cash flow bol v uplynulom kvartáli negatívny (-930 miliónov USD). Dôvodom boli splátky úrokov a platby za práva na športové prenosy.



Akcie WBD v predburzovom obchodovaní padli o viac než 6 %.



(1 EUR = 1,1074 USD)