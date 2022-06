Strata Wizz Air sa v obchodnom roku 2021/2022 prehĺbila

Budapešť 8. júna (TASR) - Maďarská nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air oznámila za skončený obchodný rok 2021/2022 zvýšenie straty napriek vysokému rastu tržieb. Dôvodom sú zvýšené náklady. Spoločnosť zároveň oznámila, že pre pokračovanie nepriaznivých externých faktorov počíta s prevádzkovou stratou aj za 1. kvartál súčasného obchodného roka a na celý obchodný rok nebude prezentovať žiadny výhľad. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a MarketWatch.



Aerolínie Wizz Air v stredu uviedli, že za obchodný rok 2021/2022, ktorý sa skončil 31. marca, zaznamenali čistú stratu 631,8 milióna eur. V predchádzajúcom obchodnom roku dosiahla čistá strata 572,1 milióna eur. Spoločnosť však prekonala očakávania analytikov z Bank of America, ktorí počítali so stratou 642 miliónov eur.



Strata pred zdanením dosiahla 641,5 milióna eur oproti strate na úrovni 566,5 milióna eur za predchádzajúci obchodný rok. Aj tieto výsledky boli lepšie, než očakávali analytici. Tí počítali s prehĺbením straty pred zdanením na 645,4 milióna eur. Zvýšila sa aj prevádzková strata, a to zo 434,5 milióna na 469,6 milióna eur.



Tržby však zaznamenali rast zo 739 miliónov eur na 1,66 miliardy eur, keď sa ľudia po predchádzajúcom pandemickom období začali postupne vracať k leteckej doprave. Za rok 2021/2022 spoločnosť prepravila 27,1 milióna cestujúcich, čo oproti obchodnému roku 2020/2021 predstavuje rast o 166 %.



V prípade tržieb však Wizz Air tesne zaostal za očakávaniami. Analytici počítali za rok 2021/2022 s rastom tržieb v priemere na 1,67 miliardy eur.