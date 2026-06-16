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Strategické ropné rezervy USA sú najnižšie od začiatku 80. rokov
Klesli pod minimá z éry prezidenta Joea Bidena a dostali sa na najnižšiu úroveň od začiatku 80. rokov 20. storočia, keď sa začali napĺňať.
Autor TASR
Washington 16. júna (TASR) - Strategické ropné rezervy Spojených štátov sú na najnižšej úrovni od začiatku 80. rokov minulého storočia. TASR o tom informuje na základe správy portálu yahoo finance.
Strategické ropné rezervy vlády USA sa minulý týždeň znížili a dosiahli symbolický míľnik. Klesli pod minimá z éry prezidenta Joea Bidena a dostali sa na najnižšiu úroveň od začiatku 80. rokov 20. storočia, keď sa začali napĺňať.
Rezervy sa v týždni do 12. júna znížili o ďalších 8,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy na 340,3 milióna barelov, uviedlo v pondelok (15. 6.) americké ministerstvo energetiky. Rezervy sú aktuálne nižšie než v júli 2023, keď spadli na 346,8 milióna barelov. Vtedajší prezident Biden sa uvoľnením ropy zo strategických rezerv v tom čase snažil čeliť energetickému šoku vyvolanému začiatkom vojny na Ukrajine.
Na nižšej úrovni boli strategické rezervy naposledy pred viac ako 40 rokmi, koncom júla 1983 dosiahli 339,9 milióna barelov a administratíva vtedajšieho prezidenta Ronalda Reagana ich ešte len budovala.
Ropné rezervy USA tento rok klesajú od marca, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila plán pripojiť sa ku globálnemu uvoľňovaniu ropných rezerv v snahe stabilizovať svetové trhy. V čase oznámenia sa americké ropné rezervy nachádzali na úrovni približne 415 miliónov barelov.
Rezervy boli pôvodne vytvorené ako reakcia na arabské ropné embargo z rokov 1973 - 1974. Najnovší údaj znamená, že táto energetická rezerva USA je teraz na menej než polovici celkovej schválenej skladovacej kapacity, ktorá predstavuje približne 714 miliónov barelov.
Strategické ropné rezervy vlády USA sa minulý týždeň znížili a dosiahli symbolický míľnik. Klesli pod minimá z éry prezidenta Joea Bidena a dostali sa na najnižšiu úroveň od začiatku 80. rokov 20. storočia, keď sa začali napĺňať.
Rezervy sa v týždni do 12. júna znížili o ďalších 8,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy na 340,3 milióna barelov, uviedlo v pondelok (15. 6.) americké ministerstvo energetiky. Rezervy sú aktuálne nižšie než v júli 2023, keď spadli na 346,8 milióna barelov. Vtedajší prezident Biden sa uvoľnením ropy zo strategických rezerv v tom čase snažil čeliť energetickému šoku vyvolanému začiatkom vojny na Ukrajine.
Na nižšej úrovni boli strategické rezervy naposledy pred viac ako 40 rokmi, koncom júla 1983 dosiahli 339,9 milióna barelov a administratíva vtedajšieho prezidenta Ronalda Reagana ich ešte len budovala.
Ropné rezervy USA tento rok klesajú od marca, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa oznámila plán pripojiť sa ku globálnemu uvoľňovaniu ropných rezerv v snahe stabilizovať svetové trhy. V čase oznámenia sa americké ropné rezervy nachádzali na úrovni približne 415 miliónov barelov.
Rezervy boli pôvodne vytvorené ako reakcia na arabské ropné embargo z rokov 1973 - 1974. Najnovší údaj znamená, že táto energetická rezerva USA je teraz na menej než polovici celkovej schválenej skladovacej kapacity, ktorá predstavuje približne 714 miliónov barelov.