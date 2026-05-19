Strategické ropné rezervy v USA klesli na takmer dvojročné minimum
Autor TASR
Houston 19. mája (TASR) - Rekordné čerpanie v minulom týždni zredukovalo strategické ropné rezervy v USA na takmer dvojročné minimum. Uviedlo to tento týždeň americké ministerstvo energetiky, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
V minulom týždni sa z amerických strategických ropných rezerv odčerpalo rekordných 9,9 milióna barelov (1 barel = 159 litrov), oznámilo ministerstvo. Zvyšný objem rezerv tak dosiahol približne 374 miliónov barelov, čo je najnižší objem od júla 2024.
Členské štáty IEA sa začiatkom marca dohodli na historickom kroku, uvoľnení 400 miliónov barelov zo strategických rezerv, pričom USA sa na tomto objeme podieľajú 172 miliónmi barelov. Dôvodom je vojna na Blízkom východe, ktorú koncom februára rozpútali útokom na Irán Spojené štáty a Izrael. Konflikt viedol k obmedzeniu produkcie a dodávok komodity na svetové trhy a následnému prudkému rastu cien. Do 8. mája bolo v rámci celkového dohodnutého objemu 400 miliónov dodaných na trh 164 miliónov barelov.
V súvislosti so zásobami ropy šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol v pondelok (18. 5.) upozornil, že komerčné zásoby komodity rýchlo klesajú, pričom vystačia už iba na niekoľko týždňov. Poukázal na zvýšený dopyt zo strany agrosektora a na blížiacu sa letnú dovolenkovú sezónu, čo povedie k odčerpávaniu komerčných ropných zásob omnoho rýchlejšie, keďže uvedené faktory zvyšujú dopyt po nafte, benzíne, priemyselných hnojivách a leteckom palive.
