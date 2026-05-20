Strategické územie Horná Streda Industrial Park sa rozšíri
Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na zmenu osvedčenia o významnej investícii pre tento investičný projekt.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Strategické územie priemyselného parku „Horná Streda Industrial Park“ prejde zmenami. Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na zmenu osvedčenia o významnej investícii pre tento investičný projekt. Dôvodom je oprava chýb v pôvodnom osvedčení a potreba doplnenia nových pozemkov.
V dôsledku opráv chýb spôsobených nesúladom medzi predpokladaným a reálnym výmerom parciel sa rozsah strategického územia najskôr upravil z pôvodných 747.240 štvorcových metrov (m) na zreálnených 776.553 m. V druhom kroku dochádza k rozšíreniu parku o pozemky s výmerou 25.287 m.
„Žiadateľ odôvodňuje navrhovanú úpravu strategického územia doplnením pozemkov potrebných na zabezpečenie realizácie úprav cesty I/61, vytvorenie územných rezerv pre budúce dopravné a cyklistické napojenia a scelenie územia priemyselného parku,“ uviedlo MH v materiáli. Celková rozloha priemyselného parku sa tak zvyšuje na 801.840 m (viac ako 80,1 hektárov).
Rezort hospodárstva v materiáli potvrdil, že navrhované úpravy spĺňajú zákonné podmienky. Navýšenie výmery o nové pozemky predstavuje 3,26 % oproti opravenej rozlohe, čo je v súlade so zákonom o významných investíciách, podľa ktorého môže byť územie rozšírené o maximálne 5 %. Zmenou zároveň nedochádza k zmene účelu investície ani k zníženiu investičných nákladov.
Žiadosť o zmenu osvedčenia podala spoločnosť MH Invest, ktorá projekt realizuje. Jeho cieľom je pripraviť územie vhodné na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. Investičné náklady sú predbežne odhadované na 69 miliónov eur. Investícia je plánovaná v lokalite mimo zastavaného územia, v katastri Piešťan a Hornej Stredy. V severnej časti je v jednom úseku ohraničená diaľnicou D1 a závodom Porsche Werkzeugbau.
