Leyenová dostala správu o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

Brusel 4. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu dostala záverečnú správu strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ), ktorú jej odovzdal predseda pracovnej skupiny profesor Peter Strohschneider. Informuje o tom spravodajca TASR.



V správe s názvom "Spoločné vyhliadky pre poľnohospodárstvo a potraviny v Európe" sa uvádza hodnotenie výziev a príležitostí, po ktorom nasleduje súbor odporúčaní. Tieto návrhy budú usmerňovať prácu EK pri formovaní jej vízie pre poľnohospodárstvo a potraviny, ktorá sa má predložiť počas prvých 100 dní druhého funkčného obdobia Von der Leyenovej.



Komisia spresnila, že strategický dialóg sa začal v januári 2024 a jeho výsledok ukazuje, že konsenzus možno dosiahnuť medzi kľúčovými hráčmi z celého agropotravinového reťazca.



"Komisia dôkladne preskúma predložené nápady. Všetci chceme prosperujúce odvetvie potravinárstva a poľnohospodárstva na našom kontinente, ktoré odmeňuje poľnohospodárov, občanov a vzácne prírodné dedičstvo. Vďaka tejto správe máme pevný základ pre rozvoj novej vízie pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo v Európe," uviedla šéfka eurokomisie v správe pre médiá.



Podľa jej slov EK posúdi odporúčania uvedené v správe s cieľom vytvoriť novú platformu združujúcu aktérov z celého agropotravinárskeho sektora, občianskej spoločnosti a sveta vedy s cieľom chystať stratégie na zvýšenie udržateľnosti a odolnosti agropotravinových systémov.



Členovia strategického dialógu sa zhodli na tom, že hospodárska, environmentálna a sociálna udržateľnosť v agropotravinárskom sektore sa môže navzájom posilňovať, najmä ak je podporovaná ucelenými politickými opatreniami.



Odporúčania opísané v správe sú rozdelené do piatich pilierov - spolupráca v záujme udržateľnej, odolnej a konkurencieschopnej budúcnosti, pokrok smerom k udržateľným agropotravinárskym systémom, podpora odolnosti sektora počas procesu transformácie, budovanie atraktívneho a rozmanitého odvetvia a lepší prístup k poznatkom a inováciám a ich využívanie.



V rámci strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ sa zišlo 29 hlavných zainteresovaných strán z európskych agropotravinárskych odvetví, občianskej spoločnosti, vidieckych komunít a akademickej obce. Cieľom bolo dosiahnuť spoločné chápanie a víziu budúcnosti poľnohospodárskych a potravinových systémov EÚ.



Hlavným mandátom účastníkov dialógu bolo zamyslieť sa nad štyrmi otázkami: ako možno poskytnúť poľnohospodárom a vidieckym komunitám lepšiu perspektívu vrátane primeranej životnej úrovne; ako možno podporiť poľnohospodárstvo v medziach ekosystému našej planéty; ako možno lepšie využiť obrovské príležitosti, ktoré vyplývajú z poznatkov a technologických inovácií a ako možno podporiť prosperujúcu budúcnosť európskeho potravinového systému v konkurenčnom svete.



Na základe tejto štruktúry boli zriadené rôzne pracovné skupiny. Od januára do augusta 2024 sa zorganizovalo sedem plenárnych zasadnutí pre všetkých členov strategického dialógu, pričom na troch sa zúčastnila aj Von der Leyenová.



Predseda skupiny profesor Strohschneider požiadal o vstup do dialógu organizácie v potravinovom dodávateľskom reťazci pôsobiace v celej EÚ. Stretol sa aj s ministrami poľnohospodárstva členských štátov, s eurokomisármi, poslancami Európskeho parlamentu a zástupcami Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.