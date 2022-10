Strategie forum 20.10.2022, Národný futbalový štadión

FORUM bude rozdelené na: media power a marketing power

Media power - moderuje DENIS SCHVARCZ

9:00 – 10:10 Media strategy

10:10 -10:25 Coffee break

10:25 – 11:35 TV Budúcnosť

11:35 – 11:50 Coffee break

11:50 – 13:00 Hoax power

13:00 Obed



Marketing power – moderuje LUCIA LEŽOVIČOVÁ

9:00 – 10:00 Brand marketing

10:00 – 10:10 Coffee break

10:10 – 10:25 Marketingová stratégia 2.0

10:25 – 11:25 Marketing strategy

11:25 – 11:35 Coffee break

11:35 – 12:45 Spolupráca agentúr a zadávateľov

12:45 – 13:30 Obed

13:30 – 13:40 Data power

13:40 – 14:40 Mobile e-comerce

14:40 – 14:50 Coffee break

14:50 – 15:00 Influencer marketing

15:00 – 16:00 Hurá na TikTok!

Bratislava 10. októbra (OTS) - STRATEGIE FORUM prináša top témy, ktoré hýbu svetom médií a marketingu. Konferencia je určená všetkým, ktorí ovplyvňujú komunikáciu značiek na našom trhu. A tiež všetkým, ktorým záleží na vlastnom biznise. Ide o odborníkov, ktorí pracujú na strane zadávateľov, ale aj v médiách, mediálnych agentúrach, kreatívnych a digitálnych agentúrach, PR agentúrach, ale aj ako freelanceri.- Čo sa zmenilo za posledné dva roky - pohľad na investície do reklamy – prečo nie je vždy efektívna cesta tá najsprávnejšia? Televízia a online vs. ostatné mediatypy?spíkri:Vladimír Mužík - výkonný riaditeľ Mafra SlovakiaMartin Heržo - obchodný riaditeľ TV JOJMichal Teplica - generálny riaditeľ News & Media Holding- Televízie na Slovensku prechádzajú najväčšou výzvou – na jednej strane im obdobie po pandémii ako mediatypu praje, na druhej strane klasický lineár čím ďalej viac ohrozujú VOD služby, dokonca aj tie vo vlastnom rybníku. Ak k tomu prirátame vyšší dopyt po reklame ako je ponuka a investori, televízie stoja pred najväčšou výzvou akú kedy mali. Pomôže im ďalšia diverzifikácia – v podobe nových staníc?spíkri:Matthias Settele – Generálny riaditeľ, TV MarkízaMarcel Grega - Generálny riaditeľ, TV JOJJán Svoboda - Generálny riaditeľ, TA3Vincent Štofaník, riaditeľ sekcie programových služieb, RTVS- Hoaxy a toxický obsah je dnes jednou z najdiskutovanejších tém v oblasti médií. Ako nastaviť prostredie tak, aby sa misky váh nepreklopili na tú nebezpečnejšiu stranu?spíkri:Dávid Puchovský - admin stánky Hoaxy a podvody, Polícia SRGabriel Tóth - Founder a CEO agentúry Katedra KomunikácieAko spoznáme obsah, ktorý škodí?Ako uloviť a zneškodniť hoaxy?Aká reklama je bezpečná pre značku?Prečo sú sociálne siete plné hoaxov a ako z toho von?Čo nás naučila kampaň proti dezinformáciám?Legislatíva a hoaxy- V čase, keď sa hovorí o efektivite a opäť sa prehodnocujú investície do reklamy, je na mieste téma brandu alebo sily značky? Pohovoríme o nových spôsoboch budovania značky v kontexte súčasnej situácie. Ako má vyzerať súčasný Brandbuilding?spíkri:Jana Hrušovská - Sales, Marketing & PR Manager Lindex s.r.o.Pavol Minár - CEO Inspirations Minar, budovanie stratégie pre Slovenskú sporiteľňuJuraj Pobjecký - marketér roku 2021, Head of Brand IsadorePavol Chalupka - Marketingový riaditeľ spoločnosti Kofola- Ako ju postaviť zrozumiteľne, koncepčne a na základe dát?spíker: Tomáš Török - CEO BizBuilders- Prečo je dnes dobré investovať do stratégie a ako vyzerá správna stratégia? Koľko má strán, rád a odporúčaní?spíkri:Anna Olvecká – agentúra TRIADVladimír Lefík - Strategy director, Wiktor Leo BurnettKamil Charvát - MUW Saatchi and Saatchi- Je najväčším problémom tender?spíkri:Petra Novotná - Head of brand marketing, Slovak TelecomSoňa Lexmanová - Asociácia PR agentúrBraňo Polák - Asociácia mediálnych agentúr- Byť bližšie k zákazníkovi pre e-commerce a nielen preň, znamená byť v mobile zákazníka. Ako to robia úspešné značky?spíkri:Jana Trnovská – riaditeľka Wolt Market pre Česko a SlovenskoSamuel Kimlička – InStyle.aiMichal Vodák - COO Heureka​- Case studies ako dáta využiť v súčasnej komunikácii?spíker: Michal Vyšinský - 2 Muse​- Spolupráca značiek a influencerov je dnes bežná. Ak to nadnesieme, platí, že nie je značka, ktorá by takúto formu marketingu nevyskúšala. Čo nás ale zatiaľ spolupráca s influencermi naučila a ako vyzerá influencer marketing budúcnosti?- Zatiaľ čo v zahraničí ide o jednu z najrýchlejšie rastúcich sociálnych sietí, aj čo sa týka komunikácie značiek, na Slovensku to pre značky zatiaľ neplatí. Čo je isté, presúva sa tam publikum a zďaleka to nie je iba mladá populácia. Prečo a ako by mala značka komunikovať na tejto sociálnej sieti?spíkri:Zuzana Vačková - Top influencer 2022, rebríček ForbesBarbora Jozefíková - expertka na budovanie značky na TikTokuMajdži Hadzimová - Senior social media specialist v O2Roman Rajtár - marketingový vedúci, Škoda autoKatarína "KaVa" Vargová, Editor In Chef, Fun rádia(mená spíkrov budú priebežne dopĺňané)