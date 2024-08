Stratovosť vody je podľa vodárenských spoločností nižšia než 30 %

Bratislava 27. augusta (TASR) - Členovia Asociácie vodárenských spoločností (AVS) sa ohradili voči tvrdeniam predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho. Stratovosť vody je podľa nich nižšia než 30 %, nakoľko je v nej zahrnutá aj technologická voda, o čom informovali v utorok.



"Predseda NKÚ uvádza, že stratovosť vody je viac ako 30 %. V skutočnosti sú tieto straty nižšie, pretože je v nich zahrnutá aj technologická voda, ktorá sa používa na preplachovanie potrubí pri poruchách a opravách potrubí a voda využívaná na čistenie technologických zariadení na úpravniach vôd," uviedli členovia AVS.



Správa NKÚ poukazuje na to, že obnova vodárenskej infraštruktúry zaostáva za plánmi obnovy a zároveň bol identifikovaný investičný dlh vo výške 5,5 miliardy eur. "Pravým dôvodom tohto dlhu je záväzok SR zvýšiť pripojenosť obyvateľov na verejné kanalizácie. Štát preniesol túto povinnosť na samosprávy, ale neumožnil náklady s tým spojené preniesť do ceny vodného a stočného," objasnila asociácia.



Podotkla, že zadlženosť vodárenských spoločností spôsobilo spolufinancovanie európskych projektov vo výške 30 % z ceny stavby. Asociácia taktiež pripomenula, že štatutárni zástupcovia vodárenských spoločností ručia celým svojim majetkom a v prípade neoprávneného nakladania s cudzím majetkom sú trestnoprávne zodpovední.



Asociácia dodala, že podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), by náklady na vodné a stočné nemali presiahnuť 3,5 až štyri % z disponibilného príjmu domácnosti. "Ak by ceny vodného stočného na Slovensku dosiahli túto hranicu, pre vodárenské spoločnosti by to znamenalo trvalo udržateľný rozvoj, teda schopnosť vytvárať dostatočné zdroje na obnovu," dodala AVS.



Z aktuálnej kontroly NKÚ, o ktorej informoval úrad v piatok (23. 8.), vyplynulo, že pre deravé potrubia sa na Slovensku stráca takmer tretina pitnej vody. Stav vodárenskej infraštruktúry je podľa úradu nevyhovujúci a dostáva sa na kritickú úroveň, pričom vodárenským spoločnostiam rastie investičný dlh.