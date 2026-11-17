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Straty technologických firiem zatlačili európsky akciový trh nadol
Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 1,7 % na hodnotu 651 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si odpísal 2 % a uzavrel na úrovni 6215 bodov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) - Európske akciové trhy v utorok prudko klesli pre výrazné straty technologických firiem a bánk. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 1,7 % na hodnotu 651 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si odpísal 2 % a uzavrel na úrovni 6215 bodov.
Pred zverejnením hospodárskych výsledkov firmy Nvidia si pohoršili najmä akcie spoločností, ktoré sú závislé od rozvoja infraštruktúry pre umelú inteligenciu a od odbytu softvéru. Predpokladajú sa totiž signály oslabenia investícií v technologickom sektore. Negatívne na toto odvetvie zapôsobili aj prísnejšie obmedzenia v oblasti dodávok čipov Nvidia do Číny. Akcie spoločností ASML a SAP klesli o takmer 6 % a firma Siemens Energy sa oslabila o 2,9 %.
Zároveň o 6 % zlacneli akcie finančného ústavu Deutsche Bank po tom, ako únik dát z firmy odhalil množstvo pochybných praktík a zlyhaní v oblasti dohľadu.
Oslabili sa aj výrobcovia luxusných tovarov, a to v reakcii na správy o slabých maloobchodných tržbách v Číne. Napríklad firma Hermes stratila 5,1 % a spoločnosť LVMH si pohoršila o 2,7 %.
Paneurópsky index Stoxx 600 sa oslabil o 1,7 % na hodnotu 651 bodov a index blue-chipov eurozóny EuroStoxx 50 si odpísal 2 % a uzavrel na úrovni 6215 bodov.
Pred zverejnením hospodárskych výsledkov firmy Nvidia si pohoršili najmä akcie spoločností, ktoré sú závislé od rozvoja infraštruktúry pre umelú inteligenciu a od odbytu softvéru. Predpokladajú sa totiž signály oslabenia investícií v technologickom sektore. Negatívne na toto odvetvie zapôsobili aj prísnejšie obmedzenia v oblasti dodávok čipov Nvidia do Číny. Akcie spoločností ASML a SAP klesli o takmer 6 % a firma Siemens Energy sa oslabila o 2,9 %.
Zároveň o 6 % zlacneli akcie finančného ústavu Deutsche Bank po tom, ako únik dát z firmy odhalil množstvo pochybných praktík a zlyhaní v oblasti dohľadu.
Oslabili sa aj výrobcovia luxusných tovarov, a to v reakcii na správy o slabých maloobchodných tržbách v Číne. Napríklad firma Hermes stratila 5,1 % a spoločnosť LVMH si pohoršila o 2,7 %.