Straty ukrajinského sektora obilnín/olejnín môžu prekonať 3,2 mld. USD

Kyjev 19. októbra (TASR) - Ukrajinský sektor obilnín a olejnín môže tento rok zaznamenať straty za viac než 3,2 miliardy USD (3,03 miliardy eur). Dôvodom sú vysoké náklady na logistiku, ako aj rast cien pohonných látok a umelých hnojív. Takýto vývoj hrozí znížením osevných plôch v nasledujúcom aj ďalších rokoch. Uviedla to vo štvrtok ukrajinská Agrárna rada. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina je jedným z najväčších producentov a vývozcov agrokomodít a jej poľnohospodársky sektor býval ziskový. Za minulý rok, v ktorom Rusko zaútočilo na Ukrajinu, ukrajinskí farmári údaje o svojich výsledkoch nezverejnili.



Pred inváziou vo februári 2022 vyvážala Ukrajina väčšinu svojich agrokomodít z čiernomorských prístavov. Tie však Rusko od invázie úplne, prípadne čiastočne blokuje. Kyjev má tak možnosti exportu do veľkej miery obmedzené, pričom vývoz momentálne smeruje cez menšie prístavy na Dunaji a cez železnice do strednej Európy. Náklady na logistiku sa tak zvýšili, v dôsledku čoho klesla cena, ktorú môžu dostať ukrajinskí farmári. Blokáda prístavov zároveň prudko zvýšila ceny dovážaných palív, osív, umelých hnojív a náhradných dielov pre poľnohospodárske stroje.



Agrárna rada, najväčšia organizácia ukrajinských farmárov, uviedla, že náklady na produkciu tony pšenice dosiahli v tomto roku približne 146 USD, zatiaľ čo priemerná predajná cena je 102 USD/tona. Náklady na tonu kukurice predstavujú zhruba 149 USD, pričom tento objem môžu predať za 94 USD. Predstavitelia Agrárnej rady zároveň dodali, že ani pri slnečnici a repke nebudú ziskoví, iba v prípade produkcie sójových bôbov môžu zaznamenať určitý zisk.



Vysoké straty už v niektorých prípadoch viedli k zníženiu osevných plôch na budúci rok. "Plánovali sme osiať 2000 hektárov ozimnej pšenice, osiali sme však iba 1000 hektárov," povedal Ruslan Holub, riaditeľ farmy Tak, ktorá na strednej a južnej Ukrajine obhospodaruje viac než 10.000 hektárov pôdy. So znižovaním osevných plôch počíta aj šéf asociácie poľnohospodárskych podnikov Agribusiness Club Oleh Chomenko. "Farmári budú pri rozhodovaní o tom, akú veľkú plochu osejú, vychádzať iba zo svojich finančných možností," povedal.



(1 EUR = 1,0558 USD)