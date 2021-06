Streda je posledný deň na podanie odloženého daňového priznania

Bratislava 30. júna (TASR) - Na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov zostáva už iba jeden deň. Daňovníci, ktorí si jeho podanie odložili, tak musia spraviť do stredajšej polnoci. Predĺžiť si lehotu na jeho podanie totiž už nie je možné. Daňové priznanie je treba nielen podať, ale daň musia klienti aj zaplatiť, upozornila Finančná správa SR.



Ak daňovníkovi, ktorý si odložil podanie daňového priznania do 30. júna, vznikne preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta. Tí, ktorí si odložili podanie, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v predĺženom termíne.



Do konca septembra môžu podať daňové priznanie len daňovníci, ktorí majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli lehotu predĺžiť o šesť mesiacov. Finančná správa zároveň pripomenula, že daňovníci sa pre krízu spôsobenú novým koronavírusom mohli vyhnúť vyrubeniu úroku z omeškania a uloženiu pokuty za nepodanie daňového priznania za obdobie od 12. marca do 31. decembra minulého roka. Splniť si svoje povinnosti ale musia do 30. júna tohto roka.