Stredajšie rokovanie začínajú poslanci dvoma návrhmi rezortu financií

Bratislava 27. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR začínajú druhý rokovací deň aktuálnej 23. schôdze dvojicou návrhov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Rozprava o nich je zlúčená a obmedzená na maximálne 12 hodín. Prerokovať ich potrebujú ešte pred rokovaním o štátnom rozpočte, ktoré je naplánované na štvrtok (28.11.).



Hlavným cieľom návrhu novely zákona o dorovnávacej dani sú technické upresnenia, ktoré dopĺňajú už zavedené inštitúty. Má zároveň priniesť úpravu nových štátnych dlhopisov pre občanov. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) má zase priniesť realizáciu viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane, jeho opráv a úprav. Zároveň by sa ňou mala do zníženej 5 % sadzby zaradiť bezlepková múka, chlieb a pečivo. Upresniť sa má tiež platenie dane z finančných transakcií v prípade mimovládnych organizácií.



Popoludní sa majú poslanci vrátiť k dvom bodom, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o návrh zákona o integrovanej posudkovej činnosti a novely zákona o pobyte cudzincov, momentálne sú už v druhom čítaní. O týchto aj ďalších prerokovaných bodoch majú zákonodarcovia v stredu hlasovať iba raz, a to o 17.00 h.