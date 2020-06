Strediská Finančnej správy sa vrátili do štandardného režimu

Bratislava 17. júna (TASR) – Školiace strediská Finančnej správy (FS) SR vo Veľkom Mederi a v Banskej Bystrici sa po odchode repatriantov a zrušení karanténnych centier vrátili do štandardného režimu. Od ich zriadenia v marci do júna poskytla FS v týchto zariadeniach ubytovanie a stravovanie 753 občanom. Z toho v troch prípadoch sa u týchto občanov potvrdil nový koronavírus, informovala v stredu FS.



"Do zariadení finančnej správy sa dostali navrátilci pracujúci v krajinách ako Rakúsko, Nemecko či Veľká Británia, ale svoje zastúpenie mali aj dovolenkári a študenti z Kuby, Vietnamu, Austrálie či návštevníci USA," spresnila hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



Finančná správa počas ostatných mesiacov poznačených koronakrízou nepomáhala občanom len činnosťou karanténnych centier. Príslušníci finančnej správy pomáhali polícii na vnútorných hraniciach EÚ či prioritne vybavovali preclievanie ochranných pomôcok. "Participovali sme na príprave legislatívy pomáhajúcej podnikateľom a občanom, intenzívne sme oboznamovali daňové subjekty o prijatých opatreniach, urýchlene spracovávali preplatky z dane z príjmov," zdôraznila Skokanová. Pripomenula, že klientske zóny na daňových a colných úradoch boli občanom aj podnikateľom k dispozícii aj počas uplynulých mesiacov a vybavovali všetky dopyty klientov.