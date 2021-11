Strediská v Tatrách už zasnežujú, lanovky i ľadový dóm sú uzavreté

Demänovská Dolina/Vysoké Tatry 25. novembra (TASR) – Lyžiarske strediská Vysoké Tatry a Jasná-Nízke Tatry spustili zasnežovanie. Lanovky v strediskách i Tatranský ľadový dóm sú však od štvrtka až do odvolania pre verejnosť uzavreté. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR).



"Na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR o sprísnení preventívnych opatrení uzatvárame od 25. novembra do odvolania prevádzku lanoviek v horských strediskách Jasná a Vysoké Tatry, galériu Tatranský ľadový dóm, gastroprevádzky, vodné parky a hotely v sieti TMR hotels na Slovensku," povedal Galajda s tým, že bezpečnú prevádzku sú pripravení obnoviť hneď, ako to bude možné.



Ako doplnil, zasnežovacia infraštruktúra v lyžiarskych strediskách je v permanencii hlavne v podvečerných a večerných hodinách. Vhodné poveternostné podmienky a predovšetkým teploty pod mínus päť stupňov Celzia zatiaľ pomáhajú strediskám zasnežovať najmä vo vyšších polohách.



"V Jasnej chceme zasnežiť prioritne základné línie na severe aj juhu tak, aby sme prepojili nástupné body s Chopkom. Vďaka poklesu teplôt sme začali s technickým zasnežovaním, podľa predpovede počasia by nám už čoskoro minimálne v najvyšších polohách mohli pomôcť aj zrážky vo forme snehu," uviedol riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.



Zasnežovanie spustili aj vo Vysokých Tatrách. "Na Štrbskom Plese začíname v dolnej časti strediska a takisto aj v smere zo Soliska smerom dole tak, ako sa nám to už osvedčilo," podotkol riaditeľ strediska na Štrbskom Plese Peter Tomko. So zasnežovaním začali aj v Tatranskej Lomnici, konkrétne medzi Štartom a Skalnatým Plesom s cieľom zasnežiť základnú líniu k nástupnému bodu do strediska.