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Stredisko Kubínska za tri roky investovalo viac ako dva milióny eur
Počet decembrových dní s celodenným mrazom sa na Slovensku za posledné roky znížil o tretinu.
Autor TASR
Dolný Kubín 20. novembra (TASR) - Oravské horské stredisko Kubínska Resorts nad Dolným Kubínom za posledné tri roky investovalo do zasnežovania, ratrakov a súvisiacich technológií viac ako dva milióny eur. Z toho v tomto roku vynaložilo 700.000 eur na zasnežovanie spodnej zjazdovky, informovalo stredisko.
Počet decembrových dní s celodenným mrazom sa na Slovensku za posledné roky znížil o tretinu. Pre túto zmenu potrebujú slovenské horské strediská vyrobiť potrebné množstvo snehu na úvod sezóny za kratší čas. Napríklad meteorologická stanica v oravskom Lieseku zaznamenala v rokoch 1980 až 2010 v priemere 15 dní s celodenným mrazom, za posledných 15 rokov sa počet znížil na 10 dní. Výkonnejšie zasnežovacie zariadenia a moderné technológie umožňujú presnejšie hospodáriť so snehom a udržiavať zjazdovky v prevádzke dlhšie.
„Zmena počasia sa dá kompenzovať investíciami do technológií. Kľúčovým opatrením, ktorému sa nevyhne žiadne slovenské stredisko, je výkonnejšie zasnežovanie, ktoré dokáže využiť aj kratšie obdobie mrazov. Zároveň je zásadné s vyrobeným snehom hospodáriť efektívnejšie,“ uviedol riaditeľ strediska Kubínska Resorts Vladimír Klocok.
Rozhodujúcou zmenou je rýchlosť zasnežovania - pri teplote mínus štyri stupne Celzia vďaka modernizácii trvá vysneženie spodnej zjazdovky o tretinu času menej. Takáto časová úspora je dôležitá pri otvorení vianočnej sezóny, ktorá prináša strediskám zásadnú časť celosezónnych príjmov. Samotná výroba snehu je len časťou nutnej technologickej zmeny, ktorá pomáha horským strediskám dlhodobo fungovať. Zásadné je naučiť sa lepšie využívať už vyrobený sneh, čo umožňuje udržať zjazdovky otvorené dlhšie aj pri celkovo teplejšej zime.
Zásadnú rolu podľa strediska zohráva sledovanie množstva snehu na jednotlivých úsekoch zjazdoviek pomocou satelitného určovania polohy a digitálneho modelu terénu. Kým v minulosti sa sneh rozmiestňoval po zjazdovkách ratrakmi podľa skúsenosti obsluhy a vizuálneho odhadu, v súčasnosti je dôležité používanie digitálnych systémov na meranie hrúbky snehovej pokrývky. Na Kubínskej využívajú tento systém všetky ratraky a obsluha presne vidí, kde sneh chýba a odkiaľ ho možno presunúť. Senzory sledujú teplotu, vlhkosť a vietor, aby bolo možné prispôsobiť výrobu snehu aktuálnym podmienkam.
„Strediskám nestačí vyrobiť dostatok snehu na začiatku zimy. Je treba vedieť, kde je snehu nadbytok a kde chýba a mať nástroje na jeho optimálne využitie. Keď sa napríklad v závere sezóny oteplí, je efektívnejšie udržiavať dostatočnú pokrývku na užšej časti svahu než tenkú vrstvu po celej šírke zjazdovky. Práve presnejšie meranie a riadenie zasnežovania umožňuje strediskám predlžovať zimnú sezónu a zároveň lepšie využívať lyžiarske svahy,“ vysvetlil Klocok.
Príkladom je nočné lyžovanie. Mnohé strediská ho na Slovensku neponúkajú, prípadne ho ponúkajú len na dve hodiny. Moderné technológie na úpravu a udržiavanie povrchu zjazdovky umožňujú využívať zjazdovku celkovo intenzívnejšie. Strediská tak dokážu ponúkať nočné lyžovanie bez problémov počas celého týždňa alebo predĺžiť jeho trvanie, a tým získať viac prevádzkových hodín pre zvýšenie tržieb.
Počet decembrových dní s celodenným mrazom sa na Slovensku za posledné roky znížil o tretinu. Pre túto zmenu potrebujú slovenské horské strediská vyrobiť potrebné množstvo snehu na úvod sezóny za kratší čas. Napríklad meteorologická stanica v oravskom Lieseku zaznamenala v rokoch 1980 až 2010 v priemere 15 dní s celodenným mrazom, za posledných 15 rokov sa počet znížil na 10 dní. Výkonnejšie zasnežovacie zariadenia a moderné technológie umožňujú presnejšie hospodáriť so snehom a udržiavať zjazdovky v prevádzke dlhšie.
„Zmena počasia sa dá kompenzovať investíciami do technológií. Kľúčovým opatrením, ktorému sa nevyhne žiadne slovenské stredisko, je výkonnejšie zasnežovanie, ktoré dokáže využiť aj kratšie obdobie mrazov. Zároveň je zásadné s vyrobeným snehom hospodáriť efektívnejšie,“ uviedol riaditeľ strediska Kubínska Resorts Vladimír Klocok.
Rozhodujúcou zmenou je rýchlosť zasnežovania - pri teplote mínus štyri stupne Celzia vďaka modernizácii trvá vysneženie spodnej zjazdovky o tretinu času menej. Takáto časová úspora je dôležitá pri otvorení vianočnej sezóny, ktorá prináša strediskám zásadnú časť celosezónnych príjmov. Samotná výroba snehu je len časťou nutnej technologickej zmeny, ktorá pomáha horským strediskám dlhodobo fungovať. Zásadné je naučiť sa lepšie využívať už vyrobený sneh, čo umožňuje udržať zjazdovky otvorené dlhšie aj pri celkovo teplejšej zime.
Zásadnú rolu podľa strediska zohráva sledovanie množstva snehu na jednotlivých úsekoch zjazdoviek pomocou satelitného určovania polohy a digitálneho modelu terénu. Kým v minulosti sa sneh rozmiestňoval po zjazdovkách ratrakmi podľa skúsenosti obsluhy a vizuálneho odhadu, v súčasnosti je dôležité používanie digitálnych systémov na meranie hrúbky snehovej pokrývky. Na Kubínskej využívajú tento systém všetky ratraky a obsluha presne vidí, kde sneh chýba a odkiaľ ho možno presunúť. Senzory sledujú teplotu, vlhkosť a vietor, aby bolo možné prispôsobiť výrobu snehu aktuálnym podmienkam.
„Strediskám nestačí vyrobiť dostatok snehu na začiatku zimy. Je treba vedieť, kde je snehu nadbytok a kde chýba a mať nástroje na jeho optimálne využitie. Keď sa napríklad v závere sezóny oteplí, je efektívnejšie udržiavať dostatočnú pokrývku na užšej časti svahu než tenkú vrstvu po celej šírke zjazdovky. Práve presnejšie meranie a riadenie zasnežovania umožňuje strediskám predlžovať zimnú sezónu a zároveň lepšie využívať lyžiarske svahy,“ vysvetlil Klocok.
Príkladom je nočné lyžovanie. Mnohé strediská ho na Slovensku neponúkajú, prípadne ho ponúkajú len na dve hodiny. Moderné technológie na úpravu a udržiavanie povrchu zjazdovky umožňujú využívať zjazdovku celkovo intenzívnejšie. Strediská tak dokážu ponúkať nočné lyžovanie bez problémov počas celého týždňa alebo predĺžiť jeho trvanie, a tým získať viac prevádzkových hodín pre zvýšenie tržieb.