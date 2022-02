Stredisko pre ľudské práva podporuje výhrady k novele Zákonníka práce

Bratislava 17. februára (TASR) – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) podporuje výhrady komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej k novele Zákonníka práce, ktorú schválila Národná rada (NR) SR. Pripája sa k upozorneniam o problematickosti vzniku fikcie udelenia súhlasu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s ukončením pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa.



SNSĽP podotklo, že táto fikcia podľa schváleného znenia novely zákona vznikne v prípade, že príslušný úrad práce sa do siedmich dní od doručenia žiadosti o udelenie súhlasu k takejto výpovedi nevyjadrí. Stredisko tvrdí, že ustanovením o vzniku fikcie v tomto prípade nebudú zamestnanci so zdravotným postihnutím dostatočne chránení pred výpoveďou práve z dôvodu ich zdravotného postihnutia.



Dôvodová správa k návrhu zákona podľa SNSĽP neobsahuje presvedčivú právnu argumentáciu, či uprednostnenie vzniku pozitívnej fikcie v prípade nedodržania lehoty chráni záujmy všetkých zamestnancov so zdravotným postihnutím. "Nielen tých, ktorí chcú skončiť pracovný pomer, ale aj tých, ktorí si chcú, naopak, prácu udržať. Ochrana práv zdravotne postihnutých osôb v pracovnoprávnych vzťahoch je natoľko významná, že by nemali vznikať dôvodné pochybnosti o tom, či nová právna úprava pomôže alebo, naopak, uškodí," myslí si výkonná riaditeľka strediska Silvia Porubänová.



Táto fikcia tiež podľa strediska nedostatočne precizuje dátum vzniku takéhoto fiktívneho rozhodnutia, ako aj fikciu jeho doručenia na účely ochrany práv zdravotne postihnutého účastníka správneho konania podaním odvolania proti nemu.



"Uprednostnenie rýchlosti konania pred jeho spravodlivosťou a objektívnosťou nie je v tomto prípade proporčne vyvážené. Som preto presvedčená, že tvorbe zákonov, týkajúcich sa aj znevýhodnených osôb, by mala predchádzať dostatočne široká odborná a participatívna komunikácia s ľudskoprávnymi inštitúciami," dodala Porubänová.



Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím podala prezidentke SR Zuzane Čaputovej podnet na posúdenie schválenej novely Zákonníka práce, zákona o službách zamestnanosti a zákona o štátnej službe, ktorú schválili poslanci NR SR minulý týždeň. Prezidentku žiada, aby zvážila podpísanie novely. Podľa Stavrovskej je táto novela v rozpore so záujmami osôb so zdravotným postihnutím. Ide o poslanecký návrh, ktorý hovorí o skrátení lehoty (z 30 na sedem dní), počas ktorej majú úrady práce vydať súhlas alebo nesúhlas s uložením výpovede zamestnancovi so zdravotným postihnutím.