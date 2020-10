Stredisko Spišská Nová Ves sa pripravuje na zimnú sezónu

Spišská Nová Ves 29. októbra (TASR) - Stredisko Spišská Nová Ves Správy ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) sa pripravuje na zimnú sezónu. Na pracoviskách strediska je aktuálny stav interného posypového materiálu na skládkach 3000 ton, objednaných je ešte ďalších 1100 ton, ktoré sú ešte priebežne dodávané podľa miest určených v objednávkach. Pre TASR to uviedol vedúci strediska Spišská Nová Ves Vladimír Baloga.



Ako ďalej priblížil, objem posypovej soli na skládkach je 460 ton, objednaných je ešte ďalších 700 ton. „Spišská Nová Ves má pre zimnú údržbu k dispozícii 13 sypačov, jedno nákladné vozidlo s radlicou, sedem kusov nakladačov, jeden traktor s radlicou a jednu snehovú frézu ZIL,“ ozrejmil Baloga.



V súvislosti s novými nákupmi informoval, že do začiatku zimnej služby bude mať stredisko Spišská Nová Ves pridelený nový sypač na podvozku Tatra so sypacou nadstavbou a radlicou.