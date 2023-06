Stredná a východná Európa sa môže stať atraktívnejšou než západná

Bratislava 11. júna (TASR) - Skladové priestory a prevádzkové náklady v regióne strednej a východnej Európy sa môžu stať atraktívnejšími ako v niektorých západoeurópskych krajinách. Napriek tomu, že európske podniky roky presúvali výrobu do Ázie, nedávne globálne otrasy narušili dodávateľské reťazce a poukázali na dĺžku a zložitosť prepravy a spotreby rôznych produktov. Rastúci význam udržateľnosti taktiež núti spoločnosti prehodnotiť svoje obchodné stratégie a presúvať ťažisko podnikania do bližších lokalít, informovala spoločnosť Cushman & Wakefield.



Nearshoring, teda premiestňovanie výroby do blízkych štátov, sa môže podľa najnovšej publikácie realitnej spoločnosti Cushman & Wakefield týkať krajín strednej a východnej Európy vrátane Balkánu. Tie sú podľa spoločnosti geograficky bližšie a ponúkajú väčšiu obchodnú flexibilitu a odolnosť. Pre európskych výrobcov môže pôsobenie v strednej a východnej Európe znamenať kratšie dodacie lehoty, nižšie prepravné náklady a rýchlejšie vybavenie objednávok. Prispieť by to mohlo mnohým odvetviam vrátane automobilového priemyslu, logistiky a elektroniky.



"Medzi investorov, ktorí sledujú túto časť Európy, patria aj spoločnosti spotrebného tovaru a rýchlej módy. Navyše, Slovensko má v porovnaní s krajinami V4 najnižšie nájomné priemyselných nehnuteľností, čo môže byť pre investorov a potenciálnych nájomcov rozhodujúci faktor pri výbere krajiny," dodáva vedúci industrial tímu spoločnosti Cushman & Wakefield Slovensko Patrik Janščo.