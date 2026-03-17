Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. marec 2026
< sekcia Ekonomika

Stredná Európa môže pomôcť znížiť závislosť od čínskych kovov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Varšava 17. marca (TASR) - Región strednej Európy môže zohrávať významnú úlohu pri znižovaní závislosti Európskej únie od dodávok kovov vzácnych zemín z Číny, a to najmä zásluhou potenciálu alternatívnych zdrojov a rastúcemu významu regiónu v dodávateľských reťazcoch. Vyplýva to zo správy varšavskej pobočky spoločnosti EY zverejnenej v pondelok (16. 3.), informuje varšavský spravodajca TASR.

Kovy vzácnych zemín sú kľúčové pre výrobu moderných technológií vrátane elektromobilov, veterných turbín či elektroniky. Ich globálna produkcia dosiahla v roku 2024 približne 390.000 ton, pričom Čína zabezpečila asi 70 % ťažby a viac ako 90 % kapacít na ich spracovanie.

Európa je pritom na dovoze týchto surovín výrazne závislá. Približne pätina čínskeho exportu smeruje do európskych krajín a Poľsko patrí medzi významných dovozcov, keďže tvorí 9 % európskeho importu permanentných magnetov z Číny.

Správa EY uvádza, že práve krajiny strednej Európy môžu prispieť k diverzifikácii dodávok, keďže disponujú alternatívnymi zdrojmi a sú súčasťou priemyselných reťazcov v oblastiach ako automobilový či energetický sektor.

Zároveň však región čelí obmedzeniam v oblasti spracovania surovín. Väčšina krajín nemá dostatočné kapacity na rafináciu a separáciu kovov vzácnych zemín, pričom tieto procesy sú technologicky náročné a investične nákladné.

Vybudovanie nových baní alebo spracovateľských zariadení môže podľa správy trvať osem až desať rokov. V súčasnosti fungujú v Európe len dva závody na spracovanie týchto surovín, čo obmedzuje schopnosť regiónu rýchlo znížiť závislosť od dovozu.

EY preto odporúča posilniť regionálnu spoluprácu, budovať strategické partnerstvá a rozvíjať recykláciu, ktorá by mohla do roku 2030 pokryť časť európskeho dopytu po týchto surovinách.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
