Stredná Európa môže pomôcť znížiť závislosť od čínskych kovov
Kovy vzácnych zemín sú kľúčové pre výrobu moderných technológií vrátane elektromobilov, veterných turbín či elektroniky.
Autor TASR
Varšava 17. marca (TASR) - Región strednej Európy môže zohrávať významnú úlohu pri znižovaní závislosti Európskej únie od dodávok kovov vzácnych zemín z Číny, a to najmä zásluhou potenciálu alternatívnych zdrojov a rastúcemu významu regiónu v dodávateľských reťazcoch. Vyplýva to zo správy varšavskej pobočky spoločnosti EY zverejnenej v pondelok (16. 3.), informuje varšavský spravodajca TASR.
Kovy vzácnych zemín sú kľúčové pre výrobu moderných technológií vrátane elektromobilov, veterných turbín či elektroniky. Ich globálna produkcia dosiahla v roku 2024 približne 390.000 ton, pričom Čína zabezpečila asi 70 % ťažby a viac ako 90 % kapacít na ich spracovanie.
Európa je pritom na dovoze týchto surovín výrazne závislá. Približne pätina čínskeho exportu smeruje do európskych krajín a Poľsko patrí medzi významných dovozcov, keďže tvorí 9 % európskeho importu permanentných magnetov z Číny.
Správa EY uvádza, že práve krajiny strednej Európy môžu prispieť k diverzifikácii dodávok, keďže disponujú alternatívnymi zdrojmi a sú súčasťou priemyselných reťazcov v oblastiach ako automobilový či energetický sektor.
Zároveň však región čelí obmedzeniam v oblasti spracovania surovín. Väčšina krajín nemá dostatočné kapacity na rafináciu a separáciu kovov vzácnych zemín, pričom tieto procesy sú technologicky náročné a investične nákladné.
Vybudovanie nových baní alebo spracovateľských zariadení môže podľa správy trvať osem až desať rokov. V súčasnosti fungujú v Európe len dva závody na spracovanie týchto surovín, čo obmedzuje schopnosť regiónu rýchlo znížiť závislosť od dovozu.
EY preto odporúča posilniť regionálnu spoluprácu, budovať strategické partnerstvá a rozvíjať recykláciu, ktorá by mohla do roku 2030 pokryť časť európskeho dopytu po týchto surovinách.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
