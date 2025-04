Stredná Európa nemôže očakávať podporu od fiškálnej expanzie v Nemecku

Budapešť 16. apríla (TASR) - Stredná Európa nemôže očakávať veľkú podporu od nemeckej fiškálnej expanzie napriek silnému prepojeniu s najväčšou európskou ekonomikou. Časť výhod z nemeckých stimulov bude totiž kompenzovaná vplyvom ciel v USA a neistotou. Uviedla to v stredu spoločnosť S&P Global. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecko dalo minulý mesiac zelenú masívnemu nárastu pôžičiek, ktorý by mal stimulovať jeho slabú ekonomiku a chorľavý podnikový sektor, aj keď sa neočakáva, že reformy už tento rok prinesú rýchle oživenie.



Stredná Európa má hlboké obchodné väzby s nemeckou ekonomikou, najmä s automobilovým sektorom, pričom do Nemecka smeruje 20 až 30 % jej exportu. Spomalenie rastu nemeckej ekonomiky v predchádzajúcich rokoch tak výrazne zasiahlo stredoeurópske ekonomiky.



„Vnímame nemeckú fiškálnu expanziu skôr ako podporu širších nemeckých domácich investícií a dopytu, než priamu pomoc stredoeurópskemu priemyslu,“ uviedla S&P Global v odpovedi na otázky zaslané e-mailom.



S&P predpokladá, že fiškálny balík pridá k hospodárskemu rastu Nemecka v tomto roku 0,1 percentuálneho bodu a postupne sa zvýši na 0,9 percentuálneho bodu do roku 2028, ak sa reformy zavedú bez prílišných odkladov.



Tento podporný vplyv stimulov na hospodárky rast však bude vyvážený rôznymi rozmermi vplyvu amerických ciel, pričom zložka neistoty bude obzvlášť výrazná v roku 2025, uvádza sa v správe.



Poľsko, najväčšia ekonomika strednej Európy, ktorá je menej vystavená riziku vďaka svojmu veľkému domácemu trhu a nižšej závislosti od exportu áut, uviedlo, že americké clá by mohli obmedziť rast jeho ekonomiky o 0,4 percentuálneho bodu.



Susedná Česká republika a Maďarsko, ktorých ekonomiky sú viac orientované na export, odhadli zásah do rastu z amerických ciel na 0,5 až 0,6 percentuálneho bodu, pričom v budúcom roku by sa to mohlo zhoršiť.



S&P minulý týždeň znížila výhľad úverovej bonity Maďarska na negatívny zo stabilného pre rast rizík v dôsledku obchodných vojen, nižšieho prílevu financií z fondov Európskej únie a vysokých nákladov na obsluhu dlhu po uvoľnení rozpočtu pred voľbami v roku 2026.