Stredná Európa sa pripravuje na dôsledky spomalenia Nemecka

Londýn 28. októbra (TASR) - Vedúci predstavitelia firiem v strednej a východnej Európe aj tvorcovia politiky si už vlani kládli otázku, ako dlho dokážu "vzdorovať gravitácii".



Ekonomiky tohto regiónu zažívali uplynulých pár rokov vytrvalý rozmach, ktorý bol poháňaný priaznivou kombináciou nízkych úrokových sadzieb, strmého rastu spotrebiteľských výdavkov a oživenia v eurozóne. Od minulej jesene sa však Nemecko, najväčší obchodný partner pre väčšinu strednej Európy, začalo posúvať smerom k recesii a mnohí sa tak obávajú dôsledkov, uviedli hospodárske noviny Financial Times.



"Je populárne tvrdenie, že ak Nemecko kýchne, menšie krajiny v blízkosti prechladnú, a je to pravda," uviedol maďarský minister financií Mihály Varga na nedávnej konferencii o podpore investícií vo svojej krajine.



Spojenie ekonomík strednej Európy s Nemeckom bolo v ostatných troch desaťročiach jedným z kľúčových faktorov rýchleho rastu v regióne. Skúsená, ale relatívne lacná pracovná sila prilákala množstvo nemeckých firiem. Automobilky, banky, priemyselné podniky aj maloobchodníci zaplavili strednú Európu, otvorili tam tisíce závodov a kancelárií a pomohli naplniť knihy objednávok miestnych firiem.



Výsledkom je, že Vyšehradská štvorka - Poľsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika - posiela 20 až 30 % svojho vývozu do Nemecka. Zatiaľ čo všetky štyri krajiny zaznamenali v roku 2018 výrazný rast, vedúci predstavitelia firiem uviedli, že spomalenie najväčšej európskej ekonomiky sa už začína prejavovať v dodávateľskom reťazci.



Podľa analytikov potrvá niekoľko kvartálov, kým sa spomalenie Nemecka premietne do výkonu strednej a východnej Európy, ale lídri priemyslu tvrdia, že už zaznamenali jeho vplyv.



"Pred tromi mesiacmi sme spomalenie nevideli,“ povedal Michal Krupinski, generálny riaditeľ Pekao, tretej najväčšej banky v Poľsku. "Ale teraz to vidieť na údajoch a keď hovoríme s klientmi, už to tiež vidia: pomalšie objednávky, rast zásob nepredaného tovaru."



„Vidíme spomalenie, ale ešte ho necítime,“ povedal Richard Jankovits, generálny riaditeľ maďarskej spoločnosti Jankovits Engineering, výrobného závodu pre hydraulické valce, ktorý dodáva komponenty pre firmy, ako sú Continental a Audi a zamestnáva 13.000 ľudí vo svojom závode v Győri.



Automobilový priemysel je dlho základom ekonomických vzťahov medzi Nemeckom a strednou a východnou Európou. Koncerny ako Volkswagen, Audi, Daimler a BMW v ostatných 30 rokoch otvorili sieť závodov v celom regióne a premenili ho na jedno z najdôležitejších svetových centier v tomto odvetví.



Ekonómovia však upozorňujú, že tento sektor bude pravdepodobne jedným z hlavných kanálov, cez ktorý presiakne spomalenie z Nemecka na východ Európy.



„Ak sa tento rok pozrieme na čísla z priemyslu (spomalenie Nemecka), je najväčší faktorom (spomalenia na Slovensku),“ uviedla Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne. Pripomenula, že automobilový priemysel je kľúčovým odvetvím a spomalenie sa dotkne aj jeho dodávateľov.



K spomaleniu nemeckého hospodárstva pritom dochádza v čase, keď stredná Európa čelí rôznym "vetrom". Región začína pociťovať nedostatok pracovných síl a vyšehradské ekonomiky pravdepodobne dostanú menšiu pomoc z fondov Európskej únie (EÚ) v nasledujúcom viacročnom rozpočte bloku, o ktorom sa v súčasnosti rokuje.



V predchádzajúcich rokoch zažil región „skvelé časy", vďaka fondom EÚ, globálnemu rastu a zvýšeniu miezd, ktoré umožnili zvýšiť spotrebu, povedal András Vértes, predseda nezávislej ekonomickej poradenskej spoločnosti GKI v Budapešti. "Teraz sa všetko mení," dodal.



Spomalenie prichádza v čase, keď v regióne prebieha širšia diskusia o tom, ako sa môžu tamojšie ekonomiky posunúť ďalej od modelu poskytovania lacnej pracovnej sily zahraničným investorom, ktorí boli motorom rastu v uplynulých 30 rokoch.



"Musíme sa sústrediť na to, aby sme sa vyhli pasci stredných príjmov," skonštatoval Varga. „Čas lacnej pracovnej sily sa končí a musíme nájsť program, ktorý nám môže pomôcť a podporiť odvetvia s pridanou hodnotou v krajine.“



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó nedávno oznámil, že Budapešť v snahe podporiť tento posun, začne ponúkať stimuly pre investície do súkromného sektora, aj keď nevytvoria nové pracovné miesta, pokiaľ sa zamerajú na inovácie.



Ekonómovia sa domnievajú, že tento región by okrem zvýšenia hodnotového reťazca mohol zvýšiť svoju odolnosť voči vonkajším šokom tým, že nájde nových obchodných partnerov a investičné zdroje, ktoré doplnia tie z Nemecka.



Do istej miery sa to už deje. V Maďarsku sa v prvej polovici roku 2019 stala najväčším zahraničným investorom Južná Kórea, prvýkrát tak predbehla Nemecko.



A v regióne je stále priestor na to, aby sa urobilo oveľa viac, tvrdia šéfovia podnikov. „Prekročenie hraníc eurozóny je prirodzenou reakciou (na spomalenie Nemecka),“ uviedol Krupinski a dodal, že v súčasnosti je vývoz z regiónu príliš asymetrický a orientovaný na EÚ.