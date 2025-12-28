< sekcia Ekonomika
Stredne veľké nemecké firmy sú vo vyhliadkach ekonomiky pesimistické
Autor TASR
Berlín 28. decembra (TASR) - Viac než polovica nemeckých stredne veľkých podnikov je v súvislosti s ekonomickými vyhliadkami na budúci rok pesimistická. Ukázali to výsledky prieskumu nemeckého združenia zastupujúceho malé a stredne veľké firmy BVMW. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Predseda združenia Christoph Ahlhaus v súvislosti s vyhliadkami firiem uviedol, že „doterajšie povrchné reformy už nestačia na to, aby sa Nemecko vrátilo na cestu rastu“. Dodal, že podniky očakávajú od spolkovej vlády, že konečne splní svoje opakované sľuby o štrukturálnych reformách a konkrétnych opatreniach na zníženie byrokracie, daní a energetických nákladov, ako aj o úpravách na trhu práce.
Výsledky prieskumu, ktorý združenie BVMW uskutočnilo na vzorke viac než 1000 stredne veľkých podnikov, ukázali, že 54 % oslovených firiem očakáva na budúci rok útlm ekonomiky. Iba 22 % anketovaných počíta so zotavením. Navyše, 42 % respondentov uviedlo, že v roku 2026 plánuje obmedziť investície.
Stredne veľké podniky, známe ako Mittelstand, tvoria základ nemeckej ekonomiky a majú výrazný podiel na zamestnanosti a investíciách v krajine. Nemecká ekonomika zaznamenala v minulých dvoch rokoch pokles. Tento rok sa očakáva rast, jeho tempo však bude podľa ekonómov minimálne a s výrazným zotavením sa nepočíta ani v roku 2026.