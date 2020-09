Stredoeurópska energetická konferencia bude najmä o pláne obnovy

Bratislava 27. septembra (TASR) – Štrnásty ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie bude v tomto roku pre opatrenia proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19 oproti ostatným rokom výrazne iný. Stretnutie odborníkov na energetiku bude iba jednodňové s obmedzeným počtom zahraničných hostí a zameria sa najmä na plán obnovy. Povedal to v podcaste Slovenského plynárenského a naftového zväzu Otvorene o plyne riaditeľ konferencie Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.



„Urobíme jednodňové podujatie, menej panelov a budeme sa snažiť rozdebatovať kľúčové oblasti možného plánu obnovy,“ povedal Duleba. Ústretový bol podľa neho prístup vlády, ktorú bude na podujatí zastupovať niekoľko ministrov. Okrem ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniky Remišovej (Za ľudí) účasť potvrdili aj minister financií Eduard Heger (OĽANO), minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina), minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) a štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. V prvom paneli by mali ministri predstaviť rezortné zámery, ktoré do plánu obnovy pripravili.



Duleba pripomenul priority Európskej komisie, podľa ktorých by sa plán obnovy mal zamerať na digitalizáciu a zelenú obnovu ekonomiky. „Naša konferencia bude primárne venovaná zelenej obnove ekonomiky, respektíve čo to znamená, aby sme si to rozobrali na drobné,“ spresnil Duleba.



Kľúčovými témami by podľa neho mali byť modernizácia elektrických sietí, kde by sa diskusia mala venovať tomu, čo treba urobiť, aby sa uľahčil spotrebiteľom prístup k elektrine. Mala by však priniesť aj riešenia, ako zabezpečiť stabilitu prenosovej sústavy pri raste počtu nestabilných zdrojov. Ďalšími témami sú plynárenstvo, ktoré je na Slovensku oproti iným krajinám veľmi rozvinuté, a doprava a budovy ako veľkí spotrebitelia energií.



Podľa Dulebu bude prvý draft plánu obnovy, ktorý má vláda pripraviť do polovice októbra, iba začiatkom diskusie o prioritách a riešeniach problémov Slovenska. Práve energetická konferencia by mohla prispieť k vyriešeniu týchto otázok.