Stredoeurópske firmy vidia šancu v povojnovej obnove Ukrajiny

Praha/Varšava 25. mája (TASR) - Stredoeurópske firmy si zabezpečujú pozície v pretekoch o obnovu Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stredoeurópske firmy skúmajú lokality, podpisujú zmluvy a spúšťajú projekty hlboko vo vojnou zničenej Ukrajine, kde sa snažia získať pozíciu pre budúce rekonštrukčné práce, ktoré by mohli mať hodnotu stoviek miliárd dolárov.



Aj keď väčšina súčasných projektov sa zameriava na základnú infraštruktúru poškodenú alebo zničenú od februára 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, manažéri firiem a vládni predstavitelia počítajú po skončení sa bojov s vlnou investícií.



"Práve krajiny, ktoré sa teraz neboja ísť na Ukrajinu, budú štartovať z predných pozícií pelotónu, keď sa začne seriózna rekonštrukcia," uviedol splnomocnenec českej vlády pre obnovu Ukrajiny Tomáš Kopečný. Česká vláda prisľúbila, že ročne minie 500 miliónov Kč (21,12 milióna eur) až do roku 2025 na podporu firiem, ktoré chcú na Ukrajine pôsobiť, a pomáha svojim spoločnostiam budovať kontakty s ukrajinskými predstaviteľmi prostredníctvom regionálnych obchodných misií.



"Firmy a vlády si uvedomujú, že ukrajinský trh bude v budúcnosti veľkou príležitosťou," uviedol Kopečný. Očakáva, že príjmy dosiahnuté českými firmami na Ukrajine sa v nasledujúcich rokoch niekoľkonásobne zvýšia. "Obnova Ukrajiny, aspoň jej prvá fáza, už prebieha."



Agentúra Reuters sa rozprávala približne s desiatkou manažérov spoločností a vládnych predstaviteľov, ktorí podrobne opísali operácie a plány na Ukrajine, aj keď vojna pokračuje.



V stávke je veľa. Ukrajina spoločne so Svetovou bankou predpokladajú, že náklady na obnovu pravdepodobne dosiahnu okolo 411 miliárd USD (381,1 miliardy eur), čo je 2,6-násobku odhadovaného HDP Ukrajiny v roku 2022.



Poľská banka Pekao S.A. očakáva, že obnova by mohla podporiť ekonomiku susedného Poľska až o 189 miliárd PLN (42,1 miliardy eur), čo predstavuje približne 3,8 % HDP.



"Po skončení sa vojny budú peniaze smerovať na Ukrajinu, z ktorej sa stane obrovský stavebný trh, možno jeden z najväčších v Európe," uviedol zástupca šéfa poľskej stavebnej firmy Unibep Leszek Golabiecki.



Silná vojenská a politická podpora Ukrajiny zo strany Česka a Poľska tiež pomáha ich firmám rovnako ako skúsenosti s prácou na Ukrajine.



Česká firma Dekonta, ktorá čistila lokality po odchode sovietskej armády v roku 1991, hľadá miesta na výstavbu čistiarní odpadových vôd, uviedol člen dozornej rady Pavel Mothejl. Nedávno navštívil Dnepropetrovskú oblasť v blízkosti frontovej línie na východe Ukrajiny. "Chceli by sme postaviť 11 staníc na úpravu vody a (pripravujeme) projekty dekontaminácie po skončení sa vojny," uviedol Mothejl, ktorého firma má jeden projekt rozpracovaný a pripravuje ďalší.



Viac ako 2300 poľských firiem má záujem o účasť na projektoch obnovy v rámci programu Poľskej agentúry pre investície a obchod, väčšinou ide o spoločnosti z oblasti stavebníctva a stavebných materiálov. Poľsko rokuje aj so zástupcami iných krajín vrátane Južnej Kórey, Japonska a Veľkej Británie o partnerstve s poľskými firmami, ktoré sú s Ukrajinou lepšie oboznámené, uviedol vedúci kyjevskej kancelárie štátom financovanej agentúry Karol Kubica. "Budujeme vzťahy s miestnymi samosprávami, pretože chceme začať rekonštrukciu zdola," povedal. "Výzvou je a bude, ako bezpečne vyslať zamestnancov, aby zrealizovali práce."



Poľská hranica s Ukrajinou má 530 kilometrov, čo by mohlo z Poľska urobiť prirodzené logistické centrum pri obnove. "Očakávame, že poľské výrobky budú prvou voľbou a máme aj výhodu dopravných nákladov, pretože sme bližšie k Ukrajine," uviedol prezident výrobcu protipožiarnych systémov Mercor Krzysztof Krempec. Firma uvažuje o zvýšení kapacít svojho závodu v Ľvove na západnej Ukrajine.



Aj keď mnohé stredoeurópske firmy vidia príležitosť, ktorá sa vyskytne raz za generáciu, pokrok tiež bude závisieť od schopnosti ukrajinských orgánov preukázať transparentnosť, uviedol výkonný riaditeľ poľskej stavebnej spoločnosti ZUE Wieslaw Nowak.



Podľa indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International sa Ukrajina nachádza na 116. mieste, teda výrazne pod susednými krajinami z Európskej únie (EÚ). Pre Kyjev je však boj proti korupcii prioritou, keďže sa snaží o vstup do EÚ.



"Ak nebude existovať transparentnosť hospodárskych procesov, spravodlivé výberové konania, transparentné vynakladanie a zúčtovanie týchto prostriedkov, nikto nebude na Ukrajine investovať," uviedol Nowak. "To je pre Ukrajinu najväčšia výzva."



(1 EUR = 23,671 CZK; 1 EUR = 1,0785 USD; 1 EUR = 4,49 PLN)