Stredoškoláci inšpirujú k výberu profesie v agropotravinárskom sektore

Bratislava 11. decembra (TASR) - Študenti stredných odborných škôl (SOŠ) agropotravinárskeho zamerania v týchto dňoch propagujú svoje školy a inšpirujú tak ôsmakov a deviatakov k výberu ich budúceho povolania. Priamo v Základnej škole (ZŠ) J. G. Tajovského v Senci sa tento týždeň konala otvorená hodina vo forme triednej "videoochutnávky", na ktorej stredoškoláci vysvetľovali svojim mladším spolužiakom, o čom je štúdium poľnohospodárstva a potravinárstva a aké benefity pre nich prináša. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Aktivity sú podľa nej súčasťou nového súťažno-vzdelávacieho projektu s názvom Podpor svoj odbor, ktorý pripravila SPPK. Cieľom projektu je zaujímavo predstaviť poľnohospodárske a potravinárske odbory na SOŠ, obohatiť vedomosti žiakov, a tým im uľahčiť rozhodovanie, kde budú študovať po ukončení 9. ročníka.



Holéciová uviedla, že aktivita Podpor svoj odbor spája SOŠ a ZŠ. Do prvej časti, v ktorej študenti SOŠ s agropotravinárskym zameraním natáčali videá o svojich študijných odboroch, sa zaregistrovalo 52 SOŠ. Druhá časť projektu Podpor svoj odbor trvá od 1. decembra 2019 do 15. februára 2020, kedy ôsmaci a deviataci ZŠ diskutujú o povolaniach v sektore agropotravinárstva, prezerajú súťažné videá o poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch zverejnené na YouTube kanáli Podpor svoj odbor a vyberajú spomedzi nich tie najlepšie. V ponuke je 33 poľnohospodárskych a 16 potravinárskych videí. ZŠ sa pritom do konca roka ešte stále môžu registrovať do projektu a zapojiť sa do súťaže o hodnotné ceny.



"Žiaci ZŠ J. G. Tajovského v Senci si tento týždeň užili triednu agropotravinársku 'videoochutnávku', vyberali tie najlepšie videá a spolu s kariérnym poradcom, študentmi zo SOŠ pôdohospodárskej a veterinárnej v Ivanke pri Dunaji a zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory diskutovali o podmienkach a možnostiach, aké prináša stredoškolské štúdium poľnohospodárskych a potravinárskych odborov a následné uplatnenie v praxi," priblížil predseda SPPK Emil Macho.



Holéciová zdôraznila, že veľmi jednoduchým, moderným a navyše pre mladých ľudí už samozrejmým spôsobom – prostredníctvom kamery a smartfónov – "tak zviditeľníme SOŠ agropotravinárskeho zamerania a ich prínos pre samotné poľnohospodárstvo a potravinárstvo na Slovensku, ktorému chýbajú kvalifikovaní zamestnanci".



Vyhodnotenie víťazov súťaže Podpor svoj odbor bude podľa Holéciovej zverejnené do konca februára 2020. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.