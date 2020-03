Stredoškoláci z Trnavského kraja majú vlastné participatívne rozpočty

Trnava/Hlohovec 15. marca (TASR) – Po podpore občianskych aktivít i dotáciách pre mestá a obce sa Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rozhodol spustiť pilotný projekt participatívneho rozpočtu (PR) pre stredné školy. Cieľom je podľa slov koordinátora PR Mareka Krnáča naučiť mladých ľudí využívať prostriedky občianskej spoluúčasti a pripraviť ich na prácu na projektoch, ktoré TTSK podporuje.



"Inšpirovali sme sa v Trenčianskom kraji," uviedol pre TASR Krnáč. Každá zo zapojených 46 škôl v kraji dostala vyčlenených 1000 eur a je na nej, ako ich využije. Študenti si podľa koordinátora nastavujú pravidlá pre projekty sami. "Kto sa môže zapojiť, aké projekty očakávajú, aj to, či sa bude realizovať jeden za 1000 eur alebo viacero za nižšie sumy," uviedol Krnáč. Podmienkou je, aby boli všetky úspešne ukončené do septembra tohto roka.



Gymnázium Jána Hollého v Trnave sa napríklad chopilo príležitosti tak, že vyhlásilo "zber" nápadov zmeniť školu k lepšiemu. Prihlásené projekty v maximálnej výške 300 eur žiacka školská rada predstaví na stránke školy a na nástenke a žiaci o nich budú hlasovať. "Mali by byť zamerané na ekológiu, skrášlenie spoločných priestorov, 100. výročie založenia školy, zdravú školu, spoločenské vyžitie, oddychové zóny alebo na čokoľvek, čo prispeje k zlepšeniu klímy na škole," uviedli na webe gymnázia.



Termíny v oblasti PR na gymnáziu aktuálne kolidujú s uzavretím škôl z dôvodu nového koronavírusu, organizátori ich podľa všetkého posunú. Gymnazisti v Hlohovci sa rozhodli pre urnu na nápady, z ktorých školská rada vyberie najkvalitnejšie a ich autorom dá priestor na verejnú obhajobu. Nasledovať bude školské hlasovanie.



Samosprávny kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripravil v úvode v Senici, Piešťanoch, Trnave, Galante a Dunajskej Strede školenia koordinátorov všetkých zapojených škôl. Ich úlohou je dohliadať na školské PR. "V niektorých školách v Trenčianskom kraji umožnili podávať projekty aj napríklad pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom. Študenti rozhodli o vybudovaní oddychových kútikov, študovní či realizácii výletov," dodal Krnáč.