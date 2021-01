SSD ruší všetky plánované odstávky elektriny do 24. januára

Žilina 12. januára (TASR) – Stredoslovenská distribučná (SSD) ruší do 24. januára všetky plánované odstávky elektriny. Podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša sa prispôsobuje výnimočnej situácii v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a prijatými opatreniami.



Doplnil, že distribučná spoločnosť pristúpila k tomuto kroku najmä s ohľadom na obyvateľov, ktorí sú nútení zdržiavať sa prevažne doma. "Ak by sme nezrušili odstávky, výrazne by sme skomplikovali dištančné vyučovanie žiakov, ale aj možnosti zamestnancov pracujúcich z domu," uviedol Gejdoš.



"Tak, ako sme odberateľov s predstihom informovali o odstávkach, postupne informujeme o ich zrušení. Výnimkou bude len niekoľko ojedinelých prác, keď budeme nútení prerušiť dodávku elektriny v nevyhnutnom rozsahu. Jednak z dôvodu bezpečnosti distribučnej sústavy, ale aj preto, aby sme predišli vážnym ekonomickým škodám," vysvetlil riaditeľ divízie prevádzka a údržba energetických zariadení SSD Radomír Rajčáni.



Podotkol, že aj napriek útlmu niektorých činností zostávajú energetici v maximálnom nasadení. "Poruchy budeme odstraňovať v normálnom režime, ale za prísnych bezpečnostných opatrení. Našou prioritou je udržať distribúciu elektriny v neobmedzenej prevádzke. Preto musíme dbať na zdravie našich pracovníkov v najvyššej možnej miere," dodal Rajčáni.