Stredoslovenská distribučná už buduje nové vedenie do Jasnej

Demänovská Dolina 26. septembra (TASR) - Energetici začali budovať nové posilňovacie vedenie vysokého napätia do Demänovskej Doliny a tamojšieho lyžiarskeho strediska Jasná. Potvrdil to špecialista externej komunikácie Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš. Zatiaľ však ide len o menšie úpravy vedení a prvú väčšiu výstavbu v úseku medzi Závažnou Porubou a Pavčinou Lehotou. Termín pokračovania smerom do doliny je podľa Gejdoša nejasný. Energetici totiž stále nemajú právoplatné územné rozhodnutie.



"Stavebný úrad v Demänovskej Doline ho vydal ešte vlani, no odvolanie voči nemu putovalo takmer okamžite na nadriadený druhostupňový úrad do Žiliny. Na konanie vo veci odvolania čakáme už dlhšie ako rok, napriek tomu, že z našej strany je všetko v súlade so zákonom," skonštatoval riaditeľ divízie energetické aktíva v SSD Milan Miškár.



Ako spresnil Gejdoš, odvolanie podali majitelia pozemkov v extraviláne, ktorí nesúhlasia s umiestnením nového vedenia. Kapacita distribučnej siete v tejto lokalite je podľa neho krajne vyťažená. Už štyri roky tam platí zákaz pripájania nových odberných miest aj zvyšovania spotreby pri existujúcich. "Demänovskej doline a okolitým obciam však čiastočne pomôže aj aktuálne rozbehnutá etapa Závažná Poruba - Pavčina Lehota. Nové vedenie posilní kapacitu a zvýši spoľahlivosť distribučnej siete v Ploštíne a Iľanove, čím tiež čiastočne odľahčí zaťaženie v Jasnej," povedal. Celkovo ide o sedemkilometrový úsek prechádzajúci cez polia a lúky. Náklady spoločnosť vyčíslila na jeden milión eur.



Niektoré stĺpy a stožiare už elektromontéri vymenili, pri iných musia na žiadosť poľnohospodárov ešte počkať. Na to, aby mohla distribučná spoločnosť uviesť nový vysokonapäťový vývod do prevádzky, bude okrem iného ešte potrebné urobiť úpravy v zdrojovej transformovni či získať kolaudačné rozhodnutie. "Ak nenastanú komplikácie, vedenie by malo byť pod napätím v prvej polovici budúceho roka," odhadol Gejdoš.