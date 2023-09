Stredoslovenskí vodári vyhlasujú generálny pardon

Banská Bystrica 7. septembra (TASR) - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť (StVPS) vyhlasuje od piatka (8. 9.) generálny pardon. Osoby a subjekty, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, no dodávateľovi neplatia, sa môžu prihlásiť a legalizovať pripojenia do 30. novembra. Pre TASR to uviedla hovorkyňa spoločnosti Slavomíra Vogelová.



"StVPS začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia," vysvetlila Vogelová. Ako dodala, týmto subjektom chce spoločnosť dať príležitosť na prihlásenie a uzatvorenie zmluvy. Vyhnú sa tak poplatkom a pokutám po tom, ako sa takéto pripojenie odhalí.



"Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom centre a kontrolou bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod, alebo verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa," priblížila Vogelová.



Spoločnosť tiež uvádza, že pokutu bude uplatňovať aj v prípadoch, ak má odberateľ uzavretú zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie neplatí. Pripomína, že takéto konanie je kvalifikované ako trestný čin, a preto zaň hrozí i trestnoprávna zodpovednosť.



"Veríme, že vyhlásením generálneho pardonu motivujeme k uzavretiu zmluvného vzťahu subjekty, ktoré do dnešného dňa odoberali pitnú vodu, odvádzali odpadové vody do verejnej kanalizácie alebo odvádzali vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie nelegálne," dodala hovorkyňa vodárenskej spoločnosti.



StVPS vznikla v roku 2006, spoločnosť zabezpečuje prevádzku vodovodov a kanalizácií na území Banskobystrického kraja a v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Pitnou vodou zásobuje vyše 657.000 ľudí, na verejnú kanalizáciu pod jej prevádzkou je napojených viac ako 410.000 obyvateľov.