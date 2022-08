Strešný plášť na ZŠ Energetikov v Prievidzi zrekonštruujú

Prievidza 18. augusta (TASR) - Samospráva Prievidze zabezpečí rekonštrukciu strešného plášťa na jednom z pavilónov Základnej školy (ZŠ) na Ulici energetikov. Dodávateľovi prác, s ktorým uzatvorila zmluvu v týchto dňoch, zaplatí 157.424 eur. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Potreba rekonštrukcie strešného plášťa na škole vznikla z dôvodu poškodenia strešnej krytiny a nedostatočnej tepelnej izolácie, čo spôsobilo zatekanie do učební," zdôvodnil hovorca.



Rekonštrukcia bude podľa neho zahŕňať dodatočné zateplenie plášťa, dodávateľ následne vyhotoví novú hydroizolačnú vrstvu. "Súčasťou zákazky sú aj práce súvisiace s demontážou bleskozvodnej sústavy a klampiarskych prvkov. Taktiež dôjde k výmene strešných vpustí a odvetrávacích komínov, osadeniu nových klampiarskych prvkov bleskozvodovej sústavy," doplnil s tým, že v okolí okien pavilónu F bude potrebné v nadväznosti na rekonštrukciu strechy zmeniť skladbu tepelnej izolácie pre dodržanie protipožiarnej bezpečnosti.



Dodávateľom prác je v zmysle zmluvy o dielo spoločnosť Lemas so sídlom v Prievidzi. Rekonštrukciu má firma ukončiť do dvoch mesiacov od prevzatia staveniska.