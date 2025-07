Stresové testy ECB sa zamerajú na odolnosť voči geopolitickým rizikám

Frankfurt nad Mohanom 15. júla (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) sa v budúcoročných záťažových testoch zameria na odolnosť bánk voči geopolitickému riziku po tom, ako globálnymi trhmi otriasli colné hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Banky eurozóny musia „posilniť svoju schopnosť odolávať bezprostredným makrofinančným hrozbám a vážnym geopolitickým šokom“, povedala v utorok Claudia Buchová, šéfka bankového dohľadu ECB, vo výbore Európskeho parlamentu (EP). Takéto riziká nie sú nové a ECB sa nimi už zaoberá v rámci svojich existujúcich opatrení v oblasti dohľadu, dodala.



Tohtoročný záťažový test ECB hodnotil schopnosť bánk odolať scenáru zahŕňajúcemu rastúce geopolitické napätie a vyššie clá. Budúcoročný test však pôjde ešte o krok ďalej, keď bude od finančných inštitúcií žiadať, aby posúdili, ktoré „scenáre geopolitických rizík špecifické pre jednotlivé firmy by mohli mať závažný vplyv na ich platobnú schopnosť,“ priblížila Buchová.



Nedávne Trumpove oznámenia o clách podľa nej ukázali, ako rýchlo môžu zvýšené geopolitické riziká zmeniť prostredie, v ktorom banky pôsobia. Vyššie clá by v prípade ich realizácie mohli ovplyvniť rast a finančné zdravie firiem, a ECB by potom mohla požiadať banky, aby si vytvorili rezervy na krytie rizík, uzavrela Buchová.



ECB pravidelne vykonáva záťažové testy s cieľom posúdiť odolnosť bánk eurozóny voči rôznym hospodárskym a finančným šokom, ako aj voči kybernetickým útokom a udalostiam súvisiacim so zmenou klímy. Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby banky mali dostatok kapitálu na pokrytie strát v prípade krízy, a pomôcť tak budovať odolnosť európskeho bankového systému.