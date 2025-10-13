< sekcia Ekonomika
Stretnutie s aktivistami Vodohospodárska výstavba zrušila

Autor TASR
Klenovec 13. októbra (TASR) - Aj prvým výsledkom prieskumov a štúdií týkajúcich sa výstavby prečerpávajúcej vodnej elektrárne (PVE) Málinec malo byť venované pondelňajšie stretnutie občianskeho združenia (OZ) Čechánky so zástupcami štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) na vodnej nádrži Klenovec. Stretnutie však podľa aktivistov VV na poslednú chvíľu a z bizarného dôvodu zrušila. Štátny podnik svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že nedisponuje právnym titulom poskytovať informácie požadované zo strany združenia.
Ako združenie Čechánky uviedlo vo svojom stanovisku, päť mesiacov plánované stretnutie štátny podnik zrušil len tri dni pred jeho konaním. Hovoriť na ňom chcelo prioritne o výstavbe elektrárne, prvých výsledkoch štúdií a prieskumov. Jednou z pridružených tém mala byť podľa združenia aj infraštruktúra prevádzkovaná Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou (StVPS). Prizvanie zástupcov tejto spoločnosti mal podľa OZ Čechánky iniciovať počas júnového stretnutia práve podnik VV.
Zástupcovia OZ Čechánky vyjadrili presvedčenie, že jedinou cestou pri takomto obrovskom projekte, akým je výstavba PVE Málinec, je vecná a odborná diskusia, no tvrdia, že VV s nimi odmieta komunikovať napriek dlho ohlasovanej informačnej kampani.
Kancelária generálneho riaditeľa štátneho podniku VV v reakcii pre TASR uviedla, že na základe požiadavky združenia mali byť predmetom rokovania podklady týkajúce sa infraštruktúry prevádzkovanej StVPS, respektíve ktorú vlastní Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Združenie požadovalo poskytnúť „projekt spoločného vodovodu Hriňová - Málinec - Klenovec“.
„Keďže podnik VV nedisponuje právnym titulom poskytovať informácie týkajúce sa infraštruktúry vo vlastníctve a prevádzke iného subjektu, navyše je podnik VV viazaný ustanoveniami memoranda o spolupráci, ktoré hovoria o dôvernosti informácií, pričom ani po opakovanej diskusii do termínu rokovania VV nemá právo na poskytnutie týchto informácií, bolo stretnutie zrušené,“ uviedol podnik vo svojej reakcii s tým, že zrušenie stretnutia oznámil včas.
Dodal tiež, že na internetovej stránke www.pve-malinec.sk publikoval výstupy o projekte súvisiace s vodárenskou infraštruktúrou a obsahujúce informácie, na ktoré sa nevzťahujú takéto obmedzenia. Taktiež podotkol, že priebežne komunikuje s úradmi a so zástupcami samospráv.
„Podnik VV naďalej pripravuje štúdiu realizovateľnosti, pričom poskytovanie čiastkových a neúplných výstupov, prípadne informácií nepovažujeme za vhodné aj z dôvodu, aby neboli jednostranne prekrútené či používané v politickom boji jednotlivcov či opozície,“ dodal s tým, že komunikácia niektorých ľudí zaujímajúcich sa o tému PVE vo vzťahu k podniku a jeho zamestnancom „zjavne presahuje štandardy bežnej komunikácie a zasahuje do osobnej integrity zamestnancov“.
Výstavba PVE Málinec sa v regióne Podpoľanie stretla s podporou samospráv, ale aj obavami a odporom. Ľudia spisovali za jej zastavenie petíciu, vyše 40-kilometrovým pochodom zase požadovali spravodlivé rozhodovanie o jej výstavbe. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) má vodná elektráreň priniesť ekonomický rast i benefit pre celé hospodárstvo Slovenska.
