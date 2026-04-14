Strieborná ekonomika rastie, seniori menia trh aj spotrebu
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Starnutie populácie sa čoraz viac ukazuje aj ako ekonomická príležitosť. Ľudia po päťdesiatke a seniori čoraz výraznejšie formujú ekonomiku aj spotrebiteľské správanie. Bohatnú rýchlejšie ako iné vekové skupiny a peňažné prostriedky míňajú odlišne ako predošlé generácie, upozornila v utorok finančná spoločnosť Partners.
Slovenské domácnosti v posledných rokoch vo všeobecnosti zbohatli a typická domácnosť disponovala čistým majetkom na úrovni viac ako 125.000 eur. Výrazný rast zaznamenali práve vekové skupiny nad 45 rokov. Na Slovensku tvoria ľudia vo veku 50 rokov a viac takmer 39 % populácie, pričom samotní seniori nad 65 rokov predstavujú približne pätinu obyvateľstva. Staršia generácia tak predstavuje nielen početnú, ale aj finančne silnú skupinu.
„Vyšší vek dnes neznamená automaticky ústup zo života. Naopak, čoraz viac ľudí chce aj po päťdesiatke a v dôchodku zostať aktívnych, samostatných a finančne nezávislých,“ uviedla odborníčka spoločnosti Partners na osobné financie Katarína Dúbravská. Podľa nej sa tzv. strieborná ekonomika, zameraná na potreby staršej populácie, stáva jedným z kľúčových trendov súčasnosti a jej význam bude naďalej rásť aj vďaka meniacim sa očakávaniam staršej generácie.
Starnutie populácie sa často vníma ako problém, no čoraz viac sa ukazuje aj ako ekonomická príležitosť. Firmy, služby aj verejné politiky sa budú musieť prispôsobiť rastúcej skupine starších ľudí, ktorí chcú zostať aktívni, samostatní a plnohodnotne sa zapájať do spoločnosti.
Strieborná ekonomika zahŕňa široké spektrum oblastí od zdravotníctva a bývania až po cestovanie či digitálne služby. Už v roku 2018 sa odhadovalo, že v Európskej únii môže dosiahnuť hodnotu 6,4 bilióna eur a vytvoriť desiatky miliónov pracovných miest.
