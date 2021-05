Strojárenskej výrobe svitá na lepšie časy

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Bratislava 19. mája (OTS) - Priemysel a výroba opakovane potvrdzujú značnú odolnosť voči pandémii a udržiavajú ekonomiku v raste. Podľa posledných údajov Štatistického úradu SR sa produkcia priemyslu v marci v porovnaní s februárom 2021 zvýšila v priemere o 0,5 %, pričom rast produkcie zaznamenala drvivá väčšina odvetví slovenského priemyslu.Ak sa spomenie priemysel a strojárenstvo, mnohým sa spontánne vybaví sektor automotive. Slovensko však nie je len „montážnou dielňou“. Na Slovensku dlhé desaťročia fungujú strojárenské podniky, ktoré sú pre svoje umenie v strojárstve známe aj v zahraničí. Jednou z takýchto firiem je aj topoľčiansky TOPOS , ktorej história siaha až do roku 1947. TOPOS vyrába žiadané komponenty pre poľnohospodárske a lesnícke stroje a hydraulické zariadenia. Spĺňa množstvo medzinárodných, národných noriem a certifikátov a deklaruje kvalitu v špeciálnych procesoch zvárania pre oceľové zvárané konštrukcie, stroje a zariadenia.Žiaľ mnohé podniky, vrátane vynikajúcich a fungujúcich strojárenských výrob, skončili v zahraničných rukách alebo krachom. Podobne tomu bolo aj v prípade spoločnosti TOPOS. „hovorí, predseda predstavenstva a prezident slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s. , pod ktorej krídla sa tento rok pridal aj topoľčiansky TOPOS Dnes sa do popredia dostáva znalostná ekonomika, no opäť akosi na „slovenský spôsob“. Stávame sa miestom pre centrá zdieľaných služieb, miestom pre online a telefonickú podporu často zámorských subjektov a ich zahraničných zákazníkov. Kumšt v zmysle umenia niečo hmatateľné vyrobiť a majstrovstvo sa vytrácajú. Slováci boli vo svete vždy vyhľadávaní ako technicky schopní a zruční ľudia. Napokon na ikonickej fotografii zo stavby newyorského mrakodrapu RCA Building sedí na oceľovej traverze aj slovenský tesár Gusti Popovič.