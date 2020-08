Strojárne v Bardejove plánujú rozšírenie výroby

Bratislava 5. augusta (TASR) - Spoločnosť Charvát strojárne plánuje v Bardejove rozšírenie výroby hydraulických valcov a nosičov kontajnerov. Investícia za 4,8 milióna eur by mala zvýšiť súčasný počet 224 pracovných miest o ďalších 40. Firma by na expanziu mohla dostať od štátu investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmu vo výške 600.000 eur, vyplýva to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR do medzirezortného pripomienkového konania.



"Cieľom investičného zámeru prijímateľa je rozšírenie kapacity výroby hydraulických valcov. Taktiež sa v rámci investičného zámeru začne s výrobou novej generácie hydraulických valcov (teleskopických a veľkých valcov), ktoré poskytujú mimoriadne dlhú výstupnú dráhu z veľmi kompaktnej stiahnutej dĺžky," uviedlo MH v zverejnenom materiáli.



Bardejovské Charvát strojárne patria do českej skupiny Charvát Group, ktorá má rozhodujúci podiel na výrobe a predaji hydraulických komponentov v regióne strednej Európy. Okrem centrály v Českej republike má skupina dcérske spoločnosti na Slovensku, Ukrajine a v Chorvátsku. Zamestnáva celkovo 700 pracovníkov. Medzi hlavných zákazníkov prijímateľa patria významné medzinárodné spoločnosti z oblasti stavebníctva ako Caterpillar, Liebherr, HMF a Class.