Firma z Beluše sa bude podieľať na výrobe bojového vozidla CV90

Beluša 19. apríla (TASR) - Belušská strojárska firma KOVAL SYSTEMS sa bude podieľať na výrobe švédskeho bojového vozidla CV90. V súvislosti s kontraktom postaví novú halu, prijať plánuje ďalších približne 60 ľudí. Investíciu odhadla na desať miliónov eur. Kontrakt podpísali v stredu zástupcovia slovenskej firmy so švédskou spoločnosťou BAE Systems Hägglunds.



Firma z Beluše sa bude venovať výrobe a kompletnej montáži veže a výrobe komponentov časti vozidiel.



Belušská strojárska firma je v poradí druhou slovenskou spoločnosťou, s ktorou švédsky výrobca podpísal kontrakt. Ďalšie zmluvy so slovenskými partnermi plánuje podpísať v tomto i budúcom roku. Celkovo by sa na výrobe vozidla malo podieľať približne 30 až 40 slovenských spoločností.



Švédske bojové vozidlo CV90 slúžilo na bojových misiách v Afganistane a Libérii, zúčastnilo sa na mnohých vojenských cvičeniach NATO a medzinárodných cvičeniach, a je nasadené v službách siedmich najefektívnejších európskych armád. BAE Systems Hägglunds so švédskou vládou ponúkli Slovensku najnovšiu verziu - CV90 model 4.