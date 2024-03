Strojárske podniky: Objednávky v Nemecku klesli o desatinu

Berlín 4. marca (TASR) - Nemecké strojárske podniky zaznamenali pokles objednávok aj na začiatku tohto roka. Znížili sa o desatinu, pričom väčšou mierou sa pod to podpísali objednávky na domácom trhu. Uviedlo to v pondelok Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). Informoval o tom portál RTTNews.



Strojárske podniky dostali v januári v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 10 % menej objednávok, pričom domáce objednávky zaznamenali pokles o 11 %. Objednávky zo zahraničia klesli o 9 %, za čím sú najmä krajiny eurozóny. Objednávky z nich sa prepadli o 19 %. Lepšie na tom boli objednávky zo štátov mimo menovej únie. Aj keď rovnako klesli, pokles predstavoval 5 %.



"Zatiaľ stále chýba pozitívny impulz pre investičné správanie," povedal hlavný ekonóm VDMA Ralph Wiechers. Dodal, že na výraznejšie zotavenie svetovej ekonomiky bude potrebné počkať si nejaký ten rok, navyše, naďalej pretrváva geopolitické napätie.



Aj za trojmesačné obdobie od novembra do konca januára klesli objednávky v nemeckom strojárskom sektore medziročne o 10 %. V tomto prípade bol pokles objednávok na domácom trhu ešte výraznejší. Dosiahol 13 %, zatiaľ čo objednávky zo zahraničia klesli o 8 %.