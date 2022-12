Strop na cenu ropy nezabráni Rusku financovať operáciu na Ukrajine

Moskva 5. decembra (TASR) - Strop na cenu ruskej ropy, ktorý v piatok (2. 12.) zaviedol Západ, destabilizuje globálne energetické trhy. Ale neovplyvní schopnosť Ruska pokračovať v tom, čo nazýva "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Peskov uviedol, že Rusko pripravuje svoju reakciu na krok skupiny G7 a jej spojencov, ktorého cieľom je stlačiť príjmy Moskvy z energií a obmedziť jej schopnosť viesť vojnu.



"Rusko a ruská ekonomika majú kapacitu na to, aby plne uspokojili potreby a požiadavky špeciálnej vojenskej operácie," odpovedal Peskov novinárom na otázku, či tento krok podkope vojenské úsilie Moskvy. Podľa neho "je zrejmé a nesporné, že prijatie týchto rozhodnutí je krokom k destabilizácii svetových energetických trhov".



Rozhodnutie G7, Európskej únie (EÚ) a Austrálie umožní ostatným krajinám pokračovať v dovoze ruskej ropy po mori, ale zakáže lodným, poisťovacím a zaisťovacím spoločnostiam podieľať sa manipulácii s nákladmi ruskej ropy, pokiaľ sa nebude predávať za menej ako 60 USD (56,94 eura) za barel (159 litrov). Samotná EÚ od pondelka zakázala námorný dovoz ruskej ropy.



Niekoľko ruských predstaviteľov už avizovalo, že Moskva nebude predávať ropu krajinám, ktoré budú dodržiavať cenový strop.



Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, v súčasnosti podpredseda bezpečnostnej rady, napísal na sociálnej sieti Telegram, že tlak na ruskú ropu povedie k "nepredstaviteľnému" skoku cien na svetových trhoch.



Naznačil tiež, že Západ túto zimu zamrzne v dôsledku vstupu do "nerovného boja s ruským medveďom a generálom Mrázom". "To, čo je dobré pre Rusa, je smrť pre Nemca," dodal s odkazom na zimu. "Jedna vec je jasná, pre spotrebiteľov z toho nebude nič dobré, to je isté. Tak nech si urobia zásoby pálenky, paplónov a ohrievačov vody," dodal.



(1 EUR = 1,0538 USD)