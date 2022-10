Strop na ceny plynu pre veľké firmy v Nemecku bude platiť od januára

Berlín 31. októbra (TASR) - Nemecká vláda v zásade súhlasila so zavedením stropu na ceny plynu pre približne 25.000 veľkých priemyselných podnikov od 1. januára 2023. Uviedlo to v pondelok nemecké ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ministerstva vláda vykoná určité technické úpravy pôvodného návrhu komisie expertov, ale strop na úrovni 7 eurocentov za kilowatthodinu pre 70 % spotreby priemyselných spoločností bude platiť.



Nemeckí koaliční lídri sa 29. septembra dohodli na novom balíku stimulov vo výške 200 miliárd eur na zmiernenie tlaku v dôsledku zvyšovania nákladov na energie. Detaily o tom, ako použiť finančné prostriedky, mala vypracovať odborná komisia, ktorú vláda vymenovala začiatkom októbra.



Komisia navrhla v prípade domácností jednorazovú platbu už v decembri a pre priemysel od budúceho roka cenový strop na 70 % ich ročnej spotreby plynu.



Odhaduje sa, že navrhované opatrenia budú do apríla 2024 stáť Nemecko približne 96 miliárd eur vrátane decembrových príspevkov pre domácnosti vo výške približne 5 miliárd eur, uviedla spolupredsedníčka komisie a kľúčová ekonomická poradkyňa vlády Veronika Grimmová.



Komisia, ktorá zahŕňa aj odbory a zainteresované strany v odvetví, bola vymenovaná po tom, ako vláda zrušila daň za plyn, ktorá mala vo 4. štvrťroku priniesť približne 34 miliárd eur na vyrovnanie rozdielu medzi rekordne vysokými trhovými cenami, ktoré platia dovozcovia plynu po strate ruských dodávok, a zmluvnými cenami pre koncových užívateľov v Nemecku.



Siegfried Russwurm, šéf nemeckého priemyselného združenia BDI a tiež spolupredseda komisie, uviedol, že cenový strop pre priemysel sa uplatní na 70 % spotreby plynu v roku 2021, aby sa zachovali stimuly na zníženie dopytu. A bude sa vzťahovať na približne 25.000 firiem.



Komisia navrhla tiež, aby v prípade domácností bol od 1. marca 2023 zavedený cenový strop na úrovni 120 eur za megawatthodinu pre 80 % ročnej spotreby.