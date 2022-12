Strop na ceny plynu v EÚ môže obmedziť dodávky a zhoršiť krízu

Brusel 20. decembra (TASR) - Európskej únii (EÚ) hrozí, že zavedenie stropu na ceny plynu môže obmedziť dodávky do regiónu a zintenzívniť energetickú krízu v bloku. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Európske krajiny tento týždeň dosiahli dohodu o strope na ceny plynu po mesiacoch sporov. No hoci tento mechanizmus môže pomôcť zabrániť extrémnym cenovým výkyvom, môže zároveň spôsobiť, že región bude zraniteľný voči silnejšej konkurencii z Ázie a nedostatku dodávok.



Cenový strop bez súvisiaceho stropu v prípade dopytu môže zhoršiť deficit dodávok plynu do Európy a podporiť spotrebu, upozornili analytici Goldman Sachs Group vo svojej správe. To by mohlo v budúcom roku zvýšiť napätie na strane globálnych dodávok a v najhoršom prípade prinútiť vlády v EÚ, aby prideľovali plyn.



Strop sťaží tiež dovozcom v regióne výrazne zvýšiť cenovú ponuku, aby zabezpečili dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Priemysel varoval, že dodávatelia LNG budú uprednostňovať Áziu, ak tam budú ceny vyššie ako stropy v Európe, pričom dopyt v Číne sa začína prebúdzať po uvoľnení obmedzení spojených s ochorením COVID-19.



Dovozcovia LNG v Európe a Ázii súperia o dodávky od tých istých vývozcov, ako sú USA a Katar. Jednou z výhod stropu je, že by mohol znížiť pravdepodobnosť "ponukových vojen". Ázijské ceny LNG pozorne sledujú pohyby v Európe, pričom tieto dva trhy sa za uplynulý rok tesne prepojili, keďže dovozcovia bojovali o voľné dodávky.



Európske opatrenie, ktoré má nadobudnúť účinnosť vo februári, bude možné stiahnuť, ak sa vyskytnú "nepriaznivé vplyvy". Limit sa nevzťahuje na mimoburzové obchodovanie, čo môže viesť k veľkému posunu obchodovania z búrz na menej transparentný trh.



EÚ sa dohodla na strope na ceny zemného plynu na úrovni 180 eur za megawatthodinu (MWh). Na spustenie nástroja musia byť ceny plynu tri dni nad stropom a do určitej miery aj nad cenami LNG. Ak by bol strop zavedený začiatkom tohto roka, bol by používaný viac ako 40 dní v auguste a septembri.



Cenový strop v EÚ privítalo niekoľko ázijských dovozcov LNG, ktorí sa podľa obchodníkov stali obeťou reťazového efektu prudko stúpajúcich európskych cien po ruskej invázii na Ukrajinu. Spotové ceny v Ázii tento rok dosiahli rekord, čo prinútilo niekoľkých dovozcov s nedostatkom hotovosti zastaviť plány na obstaranie dodávok.